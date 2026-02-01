U Njemačkoj haos zbog nestašice ćevapa: Blokade granica na Zapadnom Balkanu urodile plodom

Njemački portal Wa.de piše o nestašici, kako su naveli, “popularnog proizvoda” usljed blokade graničnih prijelaza na Zapadnom Balkanu. Riječ je o našem poznatom jelu – ćevapima, koji će, kako je najavljeno, ubrzo stići u Njemačku s obzirom na to da je blokada danas obustavljena.

Vozači kamiona iz četiri zemlje Zapadnog Balkana blokirali su granične prijelaze prema državama članicama Evropske unije. Protest je bio usmjeren protiv pooštravanja propisa ulaska u EU, koji su na snazi od oktobra 2025. godine i podrazumijevaju dozvoljeni boravak od 90 dana unutar 180 dana.

Blokada je počela u ponedjeljak, u podne, a završena je danas u 16:00 sati nakon što su prijevoznici dobili informaciju iz EU da će privremeno biti izuzeti od moratorija 90/180.

Međutim, blokada je već uticala na uvoz u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji.

Kako piše wa.de, blokada je značajno utjecala na protok robe između EU i balkanskih zemalja. Ovaj medij razgovarao je s predstavnicima kompanije Hanex GmbH iz Paderborna, glavnog uvoznika robe s Balkana, koji ističu da ih situacija teško pogađa.

– Da, ozbiljno smo pogođeni. Nažalost, nemamo alternativu. Jedan poslovni partner i dalje može isporučivati, ali ne u količinama koje su nam obično potrebne – potvrdio je zaposlenik Hanexa.

Ova kompanija trenutno više ne može nabaviti ćevape i druge tipične balkanske proizvode, ali se očekuje da će problem uskoro biti riješen s obzirom na današnju obustavu blokade.

