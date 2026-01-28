Nordijska zemlja nabavlja oružje dugog dometa vrijedno milijarde

„Ovo je oružje koje može dosegnuti daleko iza neprijateljskih linija. Ovo je odlučujuće u modernom ratovanju“, rekao je parlamentu Peter Fröhlich, glasnogovornik oporbenih konzervativaca za obrambenu politiku, izvijestio je Reuters.

Norveški dnevnik Aftenposten, pozivajući se na anonimne izvore, izvijestio je 24. siječnja da je vlada odabrala topnički sustav Chunmoo južnokorejskog izvođača radova Hanwha Aerospace, pobijedivši američki HIMARS tvrtke Lockheed Martin.

Neki članovi norveškog parlamenta rekli su da bi nordijska zemlja trebala pomoći u razvoju europske alternative projektilima, ali vladini dužnosnici zaduženi za odabir odbacili su tu ideju kao previše dugotrajnu i skupu.

Južnokorejski sustav ispunio je sve zahtjeve koje je Norveška postavila za kopneno topništvo, uključujući sposobnost ispaljivanja projektila na dometu do 500 kilometara, a imao je i najkraće vrijeme isporuke , prema izvješću Aftenpostena.

Ministarstvo je izjavilo da planira nabaviti 16 lansirnih sustava zajedno s neobjavljenim brojem projektila ukupne cijene od 19,5 milijardi kruna, što je ekvivalentno 1,7 milijardi eura.

Prošle godine, Hanwha Aerospace potpisao je sporazum s poljskom obrambenom tvrtkom VB Elektroniks o osnivanju zajedničkog poduzeća za proizvodnju projektila u Poljskoj, uključujući raketnu artiljeriju Chanmu, čime je osigurana proizvodnja na europskom tlu.

Facebook komentari