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Navijači Borca veličali zločinca Mladića: Vječna slava najvećem…

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Objavljeno prije 1 sat

Navijači Borca u Banjoj Luci aplauzom su dočekali informaciju o smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koja je saopćena neposredno uoči početka utakmice play-offa Konferencijske lige protiv Vikingura.

Nakon što je spiker na Gradskom stadionu objavio da je Mladić preminuo u Haagu, sa tribina je uslijedio gromoglasan aplauz.

Odmah na početku utakmice stadionom u Banja Luci orila se pjesma.

“Đenerale, đenerale, nek’ je tvojoj majci hvala, što junaka rodila je, da se srpstvu vrati slava”, pjevali su navijači Borca.Na tribinama je istaknuta i parola: “Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i dovijeka. Vječna slava najvećem braniocu srpskog naroda!”Na ovaj način dio navijača Borca javno je izrazio podršku i veličao čovjeka koji je pred međunarodnim sudom pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i druge ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini,pišu Vijesti

Borac večeras protiv Vikingura igra meč play-offa Konferencijske lige, u kojem banjalučki klub traži plasman u ligašku fazu evropskog takmičenja.


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