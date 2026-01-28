Agenti ICE-a pokušali silom ući u konzulat Ekvadora u Minneapolisu, spriječilo ih osoblje VIDEO

Pokušaj ulaska podstakao je Ministarstvo vanjskih poslova da pošalje “protestnu notu” ambasadi SAD-a u Quitu, glavnom gradu Ekvadora, zahtijevajući da se takvi incidenti “ne ponove”, navodi se u izjavi ministarstva.

U saopćenju se incident karakterizira kao “pokušaj upada agenata ICE-a u ekvadorski konzulat u Minneapolisu”.

Navedeno je da su akcije osoblja konzulata u sprečavanju ulaska ICE-a osigurale zaštitu državljana Ekvadora koji su se u to vrijeme nalazili u zgradi.

Incident se dogodio tokom masovne deportacije koju je provodilo oko 3.000 teško naoružanih agenata ICE-a i američke granične patrole, raspoređenih u Minnesotu po naredbi predsjednika Donalda Trumpa prije nekoliko sedmica.

Ni State Department Sjedinjenih Američkih Država ni Ministarstvo domovinske sigurnosti, koje nadgleda ICE i graničnu patrolu, za sada nisu odgovorili na zahtjeve Reutersa za komentar.

Ekvadorsko Ministarstvo vanjskih poslova nije navelo druge detalje. Međutim, očevici koji rade u prodavnicama u blizini konzulata rekli su da su vidjeli agente ICE-a kako pokušavaju ući u zgradu.

“Vidjela sam kako policajci napadaju dvije osobe na ulici, a zatim su te osobe ušle u konzulat, dok su policajci pokušali ući za njima”, rekla je jedna žena, koja je tražila da ostane anonimna, navodeći kao razlog strah od odmazde savezne vlade, prenosi N1.

