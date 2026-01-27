Predsjednik Nigerije pao na prijemu tokom posjete Turskoj VIDEO

Predsjednik Nigerije Bola Tinubu je u “odličnom stanju” uprkos tome što je pao tokom ceremonije dobrodošlice u Turskoj, rekao je jedan od njegovih saradnika.

Tinubu (73) je dočekan od strane svog turskog kolege na zvaničnoj ceremoniji u glavnom gradu, Ankari, kada je posrnuo.

Nakon što je prošao pored linije vojnika i zvaničnika, Tinubu se u službenom videu na nalogu turskog predsjednika na X-u može vidjeti kako se pomjera udesno, zatim posrće i pada. Snimak kratko pokazuje ljude koji pomažu predsjedniku, prije nego što prelazi na snimak iz zraka, a 45 sekundi kasnije Tinubu i Recep Tayyip Erdogan viđeni su jedan pored drugog.

Nigerian President falls in Turkey during an official welcoming ceremony by Erdogan pic.twitter.com/sZLPcKrpCH — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 27, 2026

Tinubu nije zadobio povrede, a njegov saradnik Sunday Dare rekao je da je predsjednik nastavio s bilateralnim sastankom.

Posljednji put kada je predsjednik pao u javnosti, u junu 2024. godine, našalio se na račun toga, rekavši da su ljudi mislili da izvodi popularni plesni pokret.

Tada je saradnik opisao incident kao “blagi previd”, a Tinubu je dobio mnogo saosjećanja, uključujući od vodećeg opozicionog političara Atikua Abubakara, koji je to nazvao “neprijatnim incidentom”.

Drugi političar, Shehu Sani, rekao je da incident pokazuje da je predsjednik čovjek poput svih drugih.

“Nakon svečane ceremonije dobrodošlice u Ankari, on je nastavio zakazane bilateralne sastanke sa predsjednikom Turske i drugim visokim zvaničnicima obje zemlje”, saopćeno je.

Tinubu je stupio na dužnost 2023. godine nakon što je pobijedio Abubakara na predsjedničkim izborima, prenose vijesti.ba.

