Trump kaže da Iran traži dogovor dok SAD šalje veliku armadu na Bliski istok

U razgovoru za Axios, Trump je situaciju s Iranom opisao kao “promjenjivu” i ukazao na raspoređivanje onoga što je nazvao “velikom armadom” u blizini iranskih voda. Predsjednik je tvrdio da se Teheran više puta obratio tražeći dijalog.

„Žele postići dogovor. Znam. Zvali su u više navrata. Žele razgovarati“, rekao je Trump.

Nosač zrakoplova ušao u vode Bliskog istoka

Udarna skupina nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln stigla je u ponedjeljak na Bliski istok kao dio onoga što je američko Središnje zapovjedništvo opisalo kao napore za “promicanje regionalne sigurnosti i stabilnosti”. Nosač zrakoplova klase Nimitz predstavlja značajnu eskalaciju američke vojne prisutnosti u blizini Irana.

Raspoređivanje dolazi u trenutku kada se Iran suočava s unutarnjim nemirima, s protestima koji izbijaju u više gradova od kraja decembra. Demonstracije su započele na teheranskom Velikom bazaru 28. decembra, potaknute naglim padom iranskog rijala i pogoršanjem ekonomskih uvjeta, prije nego što su se proširile na druga urbana središta.

Tenzije nakon vojnog sukoba i gušenja prosvjeda

Trump je posljednjih sedmica davao kontradiktorne signale o Iranu. U početku je prijetio da će “snažno udariti” ako prosvjednici budu ubijeni, ali je kasnije ublažio ton, sugerirajući da su iranske vlasti otkazale stotine planiranih pogubljenja.

Iranski dužnosnici ukazali su američku umiješanost u nemire, optužujući Washington i Izrael da podržavaju ono što su nazvali “naoružanim izgrednicima”. Teheran je upozorio da bi svaka američka vojna akcija izazvala “brz i sveobuhvatan” odgovor.

Trenutni zastoj uslijedio je nakon 12-dnevnog rata prošlog juna u kojem je Izrael, uz podršku Sjedinjenih Država, pokrenuo vojne operacije protiv Irana. Teheran je odgovorio napadima dronovima i raketama prije nego što je Washington posredovao u prekidu vatre.

