Stiže pun Mjesec u Lavu (1.2.) i donosi SREĆU za 4 znaka Zodijaka!

Iako svi znakovi osjećaju ovaj lunarni vrhunac na svoj način četiri znaka Zodijaka ulaze u posebno sretno i poticajno razdoblje. Kod njih se ovih dana brže pokreću novac, posao i odnosi, a pojavljuju se i ljudi koji konkretno otvaraju nova vrata. Pun Mjesec u Lavu 1.2. pojačava hrabrost, vidljivost i spremnost da stanu iza onoga što zaista žele.

Pun Mjesec 1.2.2026. događa se na 13° Lava, nasuprot Suncu u Vodenjaku. U Vodenjaku tada stoje Sunce, Merkur, Venera, Mars i Pluton, stvarajući snažan stelij u zraku, naglašen na prijateljstvima, timovima, budućim planovima i onome što zovemo “novi smjer života”.

Jupiter je u Raku i kreće se retrogradno, naglašavajući temu emocionalne i obiteljske sigurnosti, dok je Saturn još uvijek u kasnim stupnjevima Riba, Uran u Biku oko 27°, a Neptun na samom početku Ovna.

Ova kombinacija donosi klasičnu napetost osi Lav–Vodenjak: s jedne strane želja da budete autentični, viđeni i živi iz srca (Lav), a s druge potreba da surađujete, budete dio zajednice i mijenjate obrasce koji više ne drže vodu (Vodenjak). Emocije su pojačane, odnosi se ljušte do istine, a teme ponosa, želja i pripadanja izlaze na površinu.

Najviše koristi od svega imaju znakovi koji s Lavom i Vodenjakom rade skladne aspekte – odnosno oni koji lako hvataju val ovog punog Mjeseca: Ovan, Blizanci, Lav i Strijelac. Kod njih se upravo sada lakše spajaju hrabrost, prilika i pravi ljudi.

Ovan

Za Ovnove, pun Mjesec u Lavu aktivira zonu radosti, ljubavi, djece, hobija i svega što Vam zaista diže energiju. Stelij u Vodenjaku pada u zonu prijatelja, timova, mreža i dugoročnih planova. To je kombinacija u kojoj se privatne želje i društveni život počinju lijepo nadopunjavati.

Na planu posla, možete iskočiti kroz projekt u kojem se vidi Vaš talent – bilo da se radi o kreativnom zadatku, javnom nastupu, vođenju tima ili novom digitalnom projektu. Mars u Vodenjaku dodaje hrabrost za suradnju s ljudima koji “ne igraju klasično” pa je ovo dobar trenutak za neobične timove, startupe, humanitarne ili društveno korisne priče.

Što se tiče novca, Jupiter u Raku naglašava kuću doma i temelja. Sreća je na Vašoj strani ako ulažete u ono što dugoročno jača osjećaj sigurnosti – dom, obitelj, nekretnine, obiteljski biznis ili rad od kuće. Impulzivni troškovi sada Vas lako izbace iz balansa, dok razboriti potezi vezani uz obitelj mogu donijeti vrlo konkretne koristi.

U ljubavi, pun Mjesec budi potrebu da se osjećate živo. Ako ste slobodni, možete upoznati nekoga preko prijatelja, izlazaka, društvenih mreža ili zajedničkog projekta. Ako ste u vezi, tema je: koliko u tom odnosu ima radosti, igre i osjećaja da ste zajedno “tim”, a ne samo logistički par? Iskreni razgovor sada može donijeti olakšanje i novu bliskost.

Što se tiče zdravlja, tijelu treba kanal za višak vatre. Fizička aktivnost, ples, sport, bilo što dinamično – pomaže i psiho-fizički. Ako ne dajete tijelu ventil, stres može ići na srce, leđa ili glavu u vidu napetosti i nesanice.

Blizanci

Za Blizance, pun Mjesec u Lavu pali polje komunikacije, učenja, kraćih putovanja, dogovora i svakodnevnih kontakata. Stelij u Vodenjaku pada u zonu šire slike: uvjerenja, studija, inozemstva, prava, interneta, duhovnosti. Dobivate kombinaciju: ono što govorite svaki dan i ono u što duboko vjerujete počinju se usklađivati.

Na planu posla, ovo je odličan period za pregovore, ispise ugovora, prezentacije, marketing, objave, pisanje, predavanja ili bilo koji oblik rada s informacijama. Sunce, Merkur i Venera u Vodenjaku rade podržavajuće aspekte prema Vašem znaku pa imate veću šansu da Vas ljudi čuju i ozbiljno shvate. Ako čekate važan mail ili odgovor, sada se stvari mogu zakotrljati.

Kad je riječ o novcu, Jupiter u Raku naglašava kuću osobnih resursa i vlastite vrijednosti. Dobre vijesti mogu doći kroz razgovor: dogovor o većoj plaći, povoljniji uvjeti, dodatni posao ili preporuka. Ključ je da jasno kažete što nudite i da se ne spuštate ispod svoje cijene samo zato da svima bude ugodno.

U ljubavi, naglasak je na iskrenoj komunikaciji. Ako ste slobodni, moguća su nova poznanstva preko okoline, društvenih mreža, tečajeva, seminara ili kratkih putovanja. Ako ste u vezi, razgovori o budućim planovima, putovanjima, zajedničkom učenju ili preslagivanju ciljeva sada mogu ići lakše. Pun Mjesec pomaže da kažete ono što se već neko vrijeme vrti u glavi.

Po pitanju zdravlja, živčani sustav traži pažnju. Tempo može biti ubrzan pa mentalni odmor postaje nužan, ne luksuz. Redovite kratke pauze, svjesno disanje, šetnja bez mobitela i odmak od stalne stimulacije sada čine veliku razliku.

Lav

Lav je glavna tema ove lunacije – pun Mjesec je u Vašem znaku, dok nasuprot stoji stelij planeta u Vodenjaku, u polju partnerstava, suradnji, klijenata i važnih “jedan-na-jedan” odnosa.

Na planu posla, ovo može biti trenutak preokreta. Možete dobiti priznanje, vidljivost, priliku za promociju, novi ugovor ili pozornicu na kojoj se jasno vidi što znate i možete. Odnosi s partnerima, klijentima i suradnicima su pojačani: neke suradnje se produbljuju, a neke završavaju jer su odavno “istekle”. Mars i Pluton u Vodenjaku donose jasnije granice – više nema prostora za odnose u kojima se stalno prilagođavate, a malo dobivate zauzvrat.

Što se tiče novca, Jupiter u Raku radi u pozadini, u zoni nesvjesnog i zaokruženih priča. Dobra karma dolazi iz svega što ste ranije radili “pošteno”, iako se možda tada nije činilo nagrađeno. Sada se mogu zatvoriti stari dugovi, završiti iscrpljujući troškovi ili doći prilika koja je rezultat nekih starih napora. Nije nužno dramatično, ali može biti vrlo olakšavajuće.

U ljubavi, emocije su pojačane i nema više skrivanja. Ako ste u vezi, sada jako jasno vidite gdje odnos diše, a gdje ne. Može doći do iskrenih razgovora o ravnoteži snage, poštovanju, zajedničkim planovima i podršci. Ako ste slobodni, povećava se magnetizam – privlačite ljude koji vole Vašu autentičnost, ali i one koji testiraju Vaše granice. Važno je ostati vjeran sebi, bez igranja uloga samo da bi svima bilo ugodno.

Što se tiče zdravlja, tijelo daje signale kada ste otišli preko svoje mjere. Srce, tlak, leđa i kralježnica posebno su osjetljivi. Potrebni su Vam trenuci u kojima niste “na pozornici”: kvalitetan san, vrijeme bez ekrana, boravak u prirodi, aktivnosti koje ne radite zbog impresije, nego zbog sebe.

Strijelac

Za Strijelce, pun Mjesec u Lavu osvjetljava područje smisla, uvjerenja, učenja, inozemstva, prava i svega što širi Vaš horizont. Stelij u Vodenjaku aktivira polje komunikacije, dogovora, učenja, kraćih putovanja i svakodnevnih kontakata. Rezultat je kombinacija koja Vam savršeno odgovara: šire ideje i konkretni koraci napokon idu zajedno.

Na planu posla, ovo je idealan period za sve što ima veze s edukacijom, predavanjem, pisanjem, online radom, medijima, marketingom, pravnim poslovima ili suradnjama s inozemstvom. Sunce, Merkur, Venera, Mars i Pluton u Vodenjaku pomažu da Vaše ideje nađu put do pravih ljudi – kroz mailove, sastanke, prezentacije, nastupe, putovanja ili digitalne kanale. Ako razmišljate o studiju, tečaju, certifikatu ili odlasku u inozemstvo, sada se može pojaviti realna prilika.

Kad je riječ o novcu, Jupiter (Vaš vladar) u Raku stoji u zoni zajedničkih resursa, kredita, ulaganja, nasljedstava i tuđeg novca. Sreća dolazi kroz pametan rad s financijama: refinanciranje, pregovore oko dugova, raspodjelu troškova, dogovor o zajedničkim ulaganjima ili podršku drugih ljudi (partner, obitelj, institucije). Nije nužno vrijeme za rizične igre, ali jest za zrelije rukovanje onim što već postoji.

U ljubavi, pun Mjesec budi potrebu za dubljim, smislenim odnosom. Ako ste slobodni, privlače Vas ljudi iz drugih sredina, drugi mentalitet, drugi jezik, neki “drugi svijet”. Upoznajete ih preko putovanja, učenja, interneta ili kroz krug ljudi sličnih interesa. Ako ste u vezi, tema je zajednička vizija: kuda ovaj odnos ide, što zajedno učite, imate li osjećaj da rastete jedno s drugim ili samo vrtite iste priče.

Po pitanju zdravlja, važno je kako se nosite sa stresom vezanim uz papire, previše informacija i stalnu mentalnu aktivnost. Iako ste znak koji voli akciju i kretanje, sada je korisno imati jasnije rutine odmora i opuštanja.

ATMA/Suzana Dulčić

