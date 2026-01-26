Brazilija: Grom pogodio skup podrške Bolsonaru, na desetine povrijeđenih VIDEO

Najmanje 89 ljudi povrijeđeno je udarom groma tokom skupa podrške bivšem predsjedniku Jairu Bolsonaru u Braziliji, saopćile su vlasti sinoć.

Incident se dogodio tokom završne faze demonstracija na trgu Praca do Cruzeiro, dok su se sudionici okupljali po jakoj kiši kako bi čekali dolazak saveznog zastupnika Nicolasa Ferreire (PL-MG). Videozapisi objavljeni na društvenim mrežama prikazali su trenutak kada je grom udario u gomilu.

Vatrogasci su na mjestu događaja pružili pomoć 89 ljudi, od kojih je 47 prevezeno u obližnje bolnice na daljnje liječenje. Većina povrijeđenih je od tada puštena, dok je sedam i dalje u stabilnom stanju u bolnici.

Prema vlastima, 11 ljudi je direktno pogođeno gromom, dok je još 36 zadobilo sekundarne ozljede, uključujući padove, uganuća i hipotermiju uzrokovanu teškim vremenom.

Česti udari

Brazilski Nacionalni institut za istraživanje svemira (INPE) rekao je da je tokom protesta u Saveznom okrugu zabilježeno najmanje 64 udara groma.

Brazil ima najveću učestalost udara groma na svijetu, u prosjeku oko 78 miliona udara godišnje, ili oko 8000 udara u minuti, prema INPE-u.

Brazilsko ministarstvo zdravstva izjavilo je da je stopa preživljavanja direktnih udara groma oko dva posto, s ozljedama koje su vjerovatnije uzrokovane strujama koje putuju kroz tlo od mjesta udara.

Osmar Pinto Junior, koordinator INPE-ove Grupe za atmosferski elektricitet, rekao je da su javna okupljanja trebala slijediti strože sigurnosne protokole, dodajući da su demonstracije trebale biti odgođene ili otkazane zbog jačine oluje, prenosi Index.

