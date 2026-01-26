Nakon haosa sinoć oglasio se Sladić: Evo šta nas čeka narednih dana

– U srijedu slijedi novi talas padavina, no nadati se po trenutnim izračunima da će ostati slabiji nego onaj u nedjelju – najavio je Sladić.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, danas se u zemlji očekuje djelimično vedro vrijeme. U ranim jutarnjim satima jača kiša zahvatit će istočne krajeve, dok će u višim planinskim predjelima padati i snijeg. Tokom dana lokalno je moguća slaba, kratkotrajna kiša.

Vjetar će biti slab – ujutro će puhati jugo, a potom će postepeno okretati na sjeverni i sjeverozapadni smjer. Jutarnje temperature kretat će se uglavnom između 1 i 6 stepeni, dok će najviše dnevne temperature iznositi od 4 do 9 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 11 stepeni.

U Sarajevu se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Većina padavina past će u ranim jutarnjim satima, dok je tokom dana povremeno moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura iznosit će oko 3 stepena, a najviša dnevna oko 5 stepeni.

Sutra se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje se pretežno sunčano vrijeme. U većem dijelu Bosne prije podne će dominirati niska oblačnost, uz maglu po kotlinama, dok se u drugom dijelu dana prognozira razvedravanje i sunčani periodi.

Vjetar će biti slab, prije podne sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u drugoj polovini dana okrenut će na jugo. Jutarnje temperature kretat će se uglavnom između -2 i 2 stepena, dok će na jugu zemlje biti do 5 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosit će od 5 do 10 stepeni, a na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa, prenosi Novi.

