Trumpov “car granica” preuzima Minneapolis

Objavljeno prije 45 minuta

Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey rekao je da je spreman surađivati ​​s visokim dužnosnikom Granične patrole Tomom Homanom, ali pod uvjetom da Homan dođe konstruktivno surađivati ​​s lokalnim vlastima, javlja Sky News.

„Ako je Tom Homan ovdje da konstruktivno surađuje s lokalnim čelnicima i pronađe zajednički jezik, pozdravljam taj razgovor“, rekao je Frey, dodajući da su mu „vrata otvorena“.

Izjavio je da, međutim, ako se Homan usredotoči na eskalaciju napetosti ili širenje dezinformacija , Minneapolisu to ne treba.

Glasnogovornica Bijele kuće , Caroline Leavitt , ranije je objavila da će Homan , kojeg američki mediji nazivaju ” carem granice “, doći u Minneapolis u svojstvu “kontakt osobe” nakon pucnjave u kojoj je savezni agent ubio Alexa Prettyja.

Najnovija pucnjava dogodila se dan nakon što su deseci tisuća ljudi marširali centrom Minneapolisa prosvjedujući protiv prisutnosti agenata ICE-a u gradu.

Prethodni incident dogodio se 7. siječnja, kada je agent ICE-a ubio američku državljanku Renee Goode.


