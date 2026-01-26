Trumpov “car granica” preuzima Minneapolis

„Ako je Tom Homan ovdje da konstruktivno surađuje s lokalnim čelnicima i pronađe zajednički jezik, pozdravljam taj razgovor“, rekao je Frey, dodajući da su mu „vrata otvorena“.

Izjavio je da, međutim, ako se Homan usredotoči na eskalaciju napetosti ili širenje dezinformacija , Minneapolisu to ne treba.

Glasnogovornica Bijele kuće , Caroline Leavitt , ranije je objavila da će Homan , kojeg američki mediji nazivaju ” carem granice “, doći u Minneapolis u svojstvu “kontakt osobe” nakon pucnjave u kojoj je savezni agent ubio Alexa Prettyja.

Najnovija pucnjava dogodila se dan nakon što su deseci tisuća ljudi marširali centrom Minneapolisa prosvjedujući protiv prisutnosti agenata ICE-a u gradu.

Prethodni incident dogodio se 7. siječnja, kada je agent ICE-a ubio američku državljanku Renee Goode.

