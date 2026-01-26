Snaha Halida Muslimovića u centru pažnje: Lice Maje Muslimović krasiće bilborde širom Evrope

Zaštitno lice

Iako mnogi smatraju da joj se vrata modne industrije otvaraju zahvaljujući prezimenu (snaha Halida Muslimovića i Adelise Hodžić), Maja iz dana u dan pokazuje da se pravi uspjeh gradi isključivo sopstvenim trudom, radom i disciplinom.

Ova talentovana djevojka rano je zakoračila u svijet manekenstva i ubrzo postala zaštitno lice brojnih brendova.

Nosila je revije poznatih kreatora iz regiona. A često je viđena i pred objektivima u Istanbulu, gdje su modeli sa Balkana izuzetno traženi od strane turskih modnih kuća,piše Ekskliziva

Nedavno je Maja, zajedno sa svojom porodicom, učestvovala i u snimanju muzičkog spota koji je osvojio simpatije publike. I dodatno razbio predrasude da uspjeh u modnoj industriji dolazi lako ili „po rođenju“.

Bilbordi i kampanje

Maja Muslimović je ime koje će i u narednom periodu osvajati modne piste, kako u BiH, Srbiji, tako i u inostranstvu.

Među njenim budućim projektima su saradnje sa evropskim i međunarodnim brendovima. A njeno prepoznatljivo lice uskoro će krasiti bilborde i modne kampanje širom Evrope.

