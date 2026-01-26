Victoria je izbodena do smrti, s njom je u kući bilo troje djece: “Bako, tata je ubio mamu!”

Victoria Hart (33) ubijena je u svojem domu u španjolskoj Malagi, i to dok je s njom bilo troje djece.Susjedi su rekli da je njezin jedanaestogodišnji sin istrčao iz kuće kako bi digao uzbunu. Njezine kćeri blizanke, stare šest godina, također su bile u kući u trenutku napada, piše LBC. Navodno je nazvao baku i rekao: “Tata je ubio mamu!”



Victoria Hart bila je britanska državljanka, a radila je kao frizerka. Anthony Bermudez, gradonačelnik Alhaurína el Grandea, gdje je Victoria živjela, potvrdio je da će danas biti dan žalosti.

Bivša klijentica ubijene Victorije, Mary Crane Woods, za medije ju je opisala kao “prekrasnu dušu, vrlo vrijednu i divnu majku svojoj djeci,piše Dnevnik.hr

Prijateljica ubijene žene, Jane Naughton, objavila je na mrežama: “Ljubav nikada ne bi trebala boljeti, nikada nisi trebala prolaziti kroz ono što si proživljavala toliko dugo. Ali jesi i držala si glavu gore, misleći na svoju divnu djecu i svoju obitelj, izbacivši ga iz svojih života. Svima ćeš nam nedostajati.”

