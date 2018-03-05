“Sljedećih 10 dana bit će najgorih u posljednjih 40 godina”: Mega oluja zarobila SAD, sve više mrtvih

Zimska oluja kontinentalnih razmjera remeti osnovne sisteme širom Sjedinjenih Američkih Država, što dovodi do vanrednih stanja u preko 20 jurisdikcija. Oluja vrši stalni pritisak na energetske mreže, transportne mreže i operacije upravljanja vanrednim situacijama, a milioni stanovnika su pogođeni snijegom, ledom i opasno niskim temperaturama.

Meteorološke procjene identificiraju sistem kao jedan od prostorno najopsežnijih događaja hladnog vremena od početka digitalnog mapiranja upozorenja na oluje 2008. godine. S više od 97 miliona Amerikanaca koji su trenutno pod aktivnim upozorenjima na zimske oluje, savezne i državne agencije djeluju pod pojačanim protokolima odgovora.

Snježne padavine, zaleđivanje i hladnoća od vjetra uzrokuju kaskadno opterećenje infrastrukture

Nacionalna meteorološka služba (NWS) potvrđuje da oluja pokriva horizontalnu udaljenost veću od 3.200 kilometara i proteže se od istočnog Novog Meksika do obalnog Mainea, s opasnim uslovima koji se protežu kroz više atmosferskih slojeva. Indeks jačine zimskih oluja (WSSI), dijagnostički alat NOAA-e, svrstava ovaj događaj u kategoriju “ekstremnog utjecaja” u više od 200 okruga.Ključni opaženi i predviđeni parametri uključuju:

Nakupine snijega:

– Do 13 inča u Oklahoma Cityju, približavajući se rekordu iz 2009. od 13,5 inča

– Predviđa se da će u Central Parku, New York, pasti do 30 cm kiše, s nanosima uzrokovanim vjetrom.

– Široko rasprostranjena ukupna veličina između 15 i 30 cm u Missouriju , Pennsylvaniji , Illinoisu i New Jerseyju.

Opterećenje ledom/kišom od smrzavanja:

– Predviđa se da će debljina ledenih naslaga u dijelovima Arkansasa, Tennesseeja i Virginije premašiti 1,0 cm.

– U sjeverno-centralnom Teksasu već su zabilježeni ledeni tereti debljine preko 0,5 cm , koji mogu slomiti električne vodove i grane drveća.

Ekstremni hladni vjetar:

– Prividne temperature ispod -34°C u dijelovima Minnesote, Iowe i Dakote

– Udari vjetra od 48 do 72 km/h prognoziraju se duž srednjoatlantskog koridora, što pogoršava rizik od promrzlina i vidljivost.

Više od 200.000 korisnika iskusilo je nestanak struje do subote ujutro, a najveći broj korisnika se nalazi u Louisiani (67.000) i Teksasu (45.000), prema podacima PowerOutage.us. Lokalni operateri mreže stavili su proizvodne kapacitete u protokole za vanredne situacije u slučaju hladnog vremena, s planovima za smanjenje opterećenja u pripravnosti.

Screenshot 2026-01-26 151344

Prognoza važi do 28. januara (CNN)

FlightAware je prijavio 5.100 otkazanih letova do nedjelje, a među najugroženijim aerodromima su Dallas/Fort Worth, Memphis, Chicago O’Hare i Newark Liberty. Saobraćajne vlasti su izdale ograničenja putovanja nivoa 2 i nivoa 3 zbog zimskih vremenskih uslova u 12 država.

Integritet mreže i koordinacija odgovora pod procjenom

U Teksasu, guverner Greg Abbott proglasio je vanredno stanje zbog vremenskih uslova u 134 okruga. Govoreći iz Austina, izjavio je da je Vijeće za pouzdanost električne energije Teksasa (ERCOT) povećalo usklađenost sa zimskim propisima u svim vodovima za snabdijevanje prirodnim gasom i proizvodnim jedinicama. ERCOT ostaje pod lupom nakon kvara na mreži u februaru 2021. godine, koji je doprinio najmanje 246 smrtnih slučajeva, prema procjenama Ministarstva zdravstva države Teksas.

Screenshot 2026-01-26 151412

Praćenje nestanka struje (FOX Weather)

FEMA je formalno aktivirana u petak u skladu s federalnom deklaracijom o katastrofi koju je potpisao predsjednik Donald Trump, uz koordinaciju napora u kojima učestvuju NOAA, Inženjerski korpus američke vojske i jedinice Nacionalne garde u 16 država. Javna brifinzi ukazuju na prikupljanje resursa u Sjevernoj Karolini, Georgiji, Virginiji i Delawareu.

U Dallasu, direktor gradske službe za upravljanje vanrednim situacijama Kevin Oden savjetovao je stanovnicima da se pripreme za najmanje četiri do pet dana izolacije, s potencijalnim opterećenjem vodovodnog sistema zbog smrzavanja i puknuća cijevi. Ured za upravljanje vanrednim situacijama Dallasa prešao je u petak na operacije nivoa 1 za slučaj incidenta.

Javna skloništa su aktivirana u više urbanih centara

Huston: Privremeni centri za zagrijavanje s kapacitetom za preko 3.000 osoba

Atlanta: Hrana i potrepštine za hitne slučajeve distribuirane od strane Hosea Helps, lokalne neprofitne organizacije koja izvještava o rekordnoj posjećenosti.

Washington, DC: Sve federalne kancelarije zatvorene do ponedjeljka, prema podacima Ureda za upravljanje osobljem

Obrasci pomjeranja hladnog zraka povezani s nestabilnošću polarne mlazne struje

Sadašnji sistem je povezan s pomicanjem arktičkog polarnog vrtloga prema jugu , stratosferskog područja niskog pritiska koje pod normalnim uvjetima ostaje cirkumpolarno. Klimatolozi koji prate ovaj događaj ukazuju na oslabljenu polarnu mlaznu struju, moguće destabiliziranu arktičkim pojačanjem – uočenim fenomenom zagrijavanja Arktika dvostruko brže od prosječne globalne stope, prema podacima NASA-ine Zemaljske opservatorije.

Meteorolog Jason Furtado sa Univerziteta u Oklahomi upozorio je da su „podaci još uvijek previše ograničeni“ da bi se utvrdila direktna uzročnost između trenutne oluje i dugoročnih klimatskih trendova. Ostaje hipoteza da smanjene temperaturne razlike između ekvatora i polova mogu povećati učestalost meridijanskog (sjever-jug) atmosferskog strujanja, što dovodi do ekstremnih izbijanja hladnog zraka.

Satelitski podaci sa NOAA-ine GOES-East platforme pokazuju izrazitu ciklonsku rotaciju u srednjoj troposferi, usklađenu sa pojačanim zonama konvergencije površine iznad doline Ohio i južnih Apalača.

Lanac snabdijevanja i logistika za hitne slučajeve suočavaju se sa složenim rizicima

Supermarketi i distributivni centri širom Arkansasa, Georgije i Oklahome prijavljuju široko rasprostranjenu nestašicu proizvoda, uključujući flaširanu vodu, osnovne namirnice i lijekove koji se izdaju bez recepta. Terenski timovi CNN- a i CBC Newsa dokumentovali su duge redove, prazne police i racioniranje u trgovinama Walmart, Kroger i Costco.

Logistička podrška za oporavak od oluje uključuje:

– 186 radnika uzajamne pomoći iz Udruženja općinske električne energije Floride raspoređeno je u pogođene južne države

– 60 linijskih tehničara iz Udruženja ruralnih električnih radnika Minnesote poslano je u Virginiju

– Ministarstvo prometa Sjeverne Karoline raspoređuje preko 1.500 ralica i rasipača snijega s prethodno tretiranom slanom vodom duž glavnih rut,piše N1

Upravljanje kapacitetima aviokompanija promijenilo se u iščekivanju daljnjih otkazivanja letova, a American Airlines je dodao 12 prethodnih letova iz Dallasa kako bi preusmjerio putnike koji su ostali bez letova.

Državni zvaničnici su izdali upozorenja o prokuhavanju vode u lokalnim područjima, navodeći potencijalne kvarove cijevi i hidraulične poremećaje. Ekipe komunalnih preduzeća prate pritisak u distributivnoj mreži u više država.

