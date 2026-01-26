Amra Džeko objavila fotografije: Edin je u nedjelju imao najvažniju podršku

Schalke je u nedjelju remizirao sa ekipom Kaiserslauterna 2:2, iako je pred sami kraj susreta ima zaostatak od dva gola.

Onda je na scenu stupio ko drugi nego Edin Džeko, koji svega 20 minuta nakon ulaska u igru postiže pogodak za smanjenje rezultata. Konačan rezultat postavio je Kenan Karaman.Emotivnu dimenziju večeri dodatno je pojačala prisutnost Džekine porodice. Na tribinama Veltins Arene bili su supruga Amra i djeca, kao i otac Midhat. Iako će porodica nastaviti živjeti u Firenci, jasno je da podrška Dijamantu ne izostaje ni u ovom poglavlju njegove karijere,pišu Vijesti

Amra Džeko se nakon utakmice oglasila na društvenim mrežama, uz fotografije sa stadiona, poručivši:

“Glück auf”, odnosno “sretno” na njemačkom.

