Incident kod Ramallaha: Naoružani doseljenik prijetio talijanskim diplomatama – Rim reaguje oštro

Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je veleposlanstvo poslalo “verbalnu prosvjednu notu” izraelskoj vladi nakon što su dvojica karabinjera (žandarmerije) koji rade u talijanskom generalnom konzulatu u Jeruzalemu doživjeli prijetnje od strane muškarca, vjerojatno doseljenika, na Zapadnoj obali.

U izjavi se navodi da su dvojica vojnih osoba u nedjelju bila u inspekciji lokacije kako bi se pripremili za misiju veleposlanika EU u selu u blizini Ramallaha.

„Vojnom osoblju prijetio je naoružani muškarac u civilnoj odjeći, vjerojatno izraelski doseljenik, koji je u njih uperio pušku“, priopćilo je ministarstvo.

„Vojnike (koji su imali diplomatske putovnice i iskaznice te automobil s diplomatskim registarskim oznakama) je prisilio da kleknu pod prijetnjom pištoljem i podvrgnuo ih improviziranom ispitivanju.’ispitivao’ je civil“, napomenulo je ministarstvo.

U izjavi se dodaje da policajci nisu odgovorili nasiljem na početne prijetnje.

Italija planira poduzeti ‘daljnje korake’

„Provjera s COGAT-om (izraelskim vojnim zapovjedništvom za okupirane palestinske teritorije) potvrdila je da na toj lokaciji ne postoji vojno područje“, naglasilo je talijansko ministarstvo.

Napomenulo se da se vojno osoblje sigurno vratilo u konzulat te prijavilo incident veleposlanstvu i svom zapovjednom lancu.

„S obzirom na ozbiljnost incidenta, veleposlaniku u Tel Avivu naloženo je da podnese verbalnu prosvjednu notu vladi u Jeruzalemu na najvišoj razini, uključujući Ministarstvo vanjskih poslova, COGAT, Glavni stožer IDF-a (izraelske vojske), policiju i agenciju za unutarnju sigurnost Shin Bet.“

U izjavi se naglašava da talijansko ministarstvo vanjskih poslova planira poduzeti “daljnje korake prosvjeda na najvišoj političkoj razini”.

Više od 500.000 ilegalnih izraelskih doseljenika živi u naseljima i ispostavama diljem Zapadne obale, dok dodatnih 250.000 živi u naseljima izgrađenim na zemljištu u okupiranom Istočnom Jeruzalemu, prema izraelskoj ljevičarskoj skupini Peace Now.

Ilegalni doseljenici su pojačali napade na Palestince na Zapadnoj obali od izbijanja sukoba u Pojasu Gaze u listopadu 2023.

Prema palestinskim podacima, izraelske snage i ilegalni doseljenici ubili su najmanje 1109 Palestinaca na Zapadnoj obali, uključujući Istočni Jeruzalem, ozlijedili gotovo 11 000 i pritvorili 21 000 od listopada 2023.

Međunarodni sud pravde proglasio je izraelsku okupaciju palestinskog teritorija nezakonitom u značajnom mišljenju u srpnju 2024. i pozvao na evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu.

