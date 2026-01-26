Uhapšen ubica bivšeg fudbalera; Izrešetao ga u šumi, nađen sklupčan u snijegu

Podsjetimo, tijelo Ž. B. policija je pronašla 16. januara sklupčano na boku.

Kako su mediji izvijestili, na glavi ubijenog muškarca uočene su dvije prostrelne rane.

Z. B. je u trenutku ubojstva nosio tamnu majicu s kapuljačom i hlače. Nosio je crne tenisice i zeleni prsluk.

Kako “Blic” neslužbeno doznaje, Ž. B. je u vrijeme ubojstva bio u redovnoj šetnji, budući da je bio u kućnom pritvoru s ortozoom za nogu.

Navodno je krvnik poznavao navike ubijenog, a sumnja se da je imao i suučesnika.

Optužen za trgovinu drogom

Z. B. je prethodno identificiran kao vođa kriminalne skupine, a iza rešetaka je završio zbog krijumčarenja 324 kilograma kokaina u Solunu.

Kako su mediji prethodno izvijestili, šestorica muškaraca iz Srbije uhićena su u velikoj međunarodnoj operaciji krijumčarenja kokaina prekooceanskim brodovima iz Južne Amerike, točnije iz Ekvadora, u europske zemlje, a u Solunu u Grčkoj u rujnu 2021. zaplijenjeno im je 324 kilograma kokaina.

Z. B. se sumnjiči da je bio član podružnice balkanskog kartela, a u posao s drogom navodno je ušao preko svog prijatelja i suradnika Zorana Jakšića, poznatog kao “čovjek s tisuću lica”, koji je prošle godine preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima u zatvoru u Peruu.

Zatražio azil kao “žrtva progona”

Javnost je prvi put za Ž. B. čula 2016. godine kada je uhićen u Španjolskoj po međunarodnoj tjeralici Srbije. Dane je provodio u pritvoru, čekajući izručenje, pišući pisma španjolskom pravosuđu. U svakom pismu tražio je da se zahtjev za njegovo izručenje odbije i da mu Španjolska odobri azil, navodeći da je “žrtva progona u vlastitoj zemlji”.

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je

Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo je priopćenje vezano uz ovaj slučaj. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

„Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova PU za grad Beograd, UKP, Trećeg odjela, u suradnji s Višim javnim tužiteljstvom u Beogradu, uhitili su AD (1991.), zbog postojanja osnova sumnje da je počinio kazneno djelo teškog ubojstva četrdesettrogodišnjeg Ž.B.

AD se sumnjiči da je ispalio nekoliko projektila na Ž.B. koji je od zadobivenih ozljeda na mjestu preminuo.

Osumnjičenu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz kaznenu prijavu, biti priveden Višem javnom tužiteljstvu na daljnji postupak”, stoji u priopćenju.

