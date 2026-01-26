“Nastavite da sanjate”

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte bio je gost u ponedjeljak poslijepodne u Europskom parlamentu , gdje je sudjelovao na javnoj sjednici nadležnih odbora i odgovarao na pitanja zastupnika u Europskom parlamentu.

„Ako itko ovdje misli da se Europa može obraniti bez pomoći Sjedinjenih Država , mogu samo reći – samo sanjajte . Ne možete. Mi ne možemo. Trebamo jedni druge. Kad bi Europa išla sama, morala bi zaboraviti na trošenje pet posto BDP-a na obranu i razmišljati o deset posto BDP-a. Dakle, sretno s tim“, rekao je Rutte

Nekoliko pitanja vezano je uz razgovore koje je Rutte prošli tjedan vodio s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Davosu u Švicarskoj , posebno o temi Grenlanda i navodnog okvirnog sporazuma.

Rute je izjavio da su dogovorena dva smjera djelovanja.

“Prvo, NATO saveznici će zajednički preuzeti veću odgovornost za bezbednost Arktika. Drugo, u čemu ja neću učestvovati, jeste nastavak trilateralnih razgovora između SAD, Danske i Grenlanda, koji su započeti sastankom u Vašingtonu nedelju dana pre Davosa. Nemam mandat da pregovaram u ime Danske”, rekao je Rute.

„U NATO -u znamo kako se ciljevi sposobnosti razvijaju i definirat ćemo koje su nam sposobnosti potrebne za obranu Arktika od povećane prisutnosti Rusije i Kine “, zaključio je Rutte.

Facebook komentari