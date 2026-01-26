Američki nosač aviona stigao na Bliski istok: Sprema li se napad na Iran?

Lincoln i prateći brodovi trenutno su raspoređeni na Bliskom istoku kako bi promicali regionalnu sigurnost i stabilnost – saopćila je američka Centralna komanda (CENTCOM) u objavi na platformi društvenih mreža X.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da Sjedinjene Države imaju “armadu” koja ide prema Iranu, ali se nada da je neće morati upotrebiti.

Ratni brodovi počeli su se raspoređivati ​​iz azijsko-pacifičke regije tokom ovog mjeseca, dok su napetosti između Irana i Sjedinjenih Država eskalirale nakon gušenja protesta širom Irana. Trump je više puta prijetio intervencijom ako Iran nastavi ubijati demonstrante, ali su se prostesti širom zemlje otada smirili,pišu Vijesti

Američka vojska je u prošlosti povećavala snage na Bliskom istoku u vrijeme pojačanih napetosti, u potezima koji su često bili obdrambeni.

Američka vojska prošle je godine organizirala, međutim, veliko gomilanje snaga uoči junskih napada na iranski nuklearni program.

Osim nosača aviona i ratnih brodova, Pentagon također premješta borbene avione i sisteme protuzračne obdrane na Bliski istok.

Tokom vikenda, američka je vojska najavila da će u regiji provesti vježbu kako bi demonstrirala sposobnost razmještanja, raspršivanja i održavanja borbene zračne moći.

Visoki iranski zvaničnik prošle je sedmice rekao da će Teheran svaki napad smatrati „totalnim ratom protiv nas“, prenosi TV mreža al-Arabiya.

