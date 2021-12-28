Si kreće u “sječu”: “Kineski princ” odavao nuklearne tajne Amerikancima

Kako je naveo izvor lista koji je upoznat sa brifingom na visokom nivou o optužbama održanim u subotu, istraga protiv potpredsjednika Centralne vojne komisije Kine (CVK) Džanga se vodi i zato što je navodno formirao političke klike radi izgradnje mreža uticaja i da je zloupotrebljavao svoj autoritet unutar same Centralne vojne komisije.

Sumnja se da je on primao i mito u zamjenu za unapređenja unutar najvišeg tela Komunističke partije za donošenje vojnih odluka.

Prema izvoru upoznatom s brifingom na visokoj razini o optužbama održanim u subotu, Zhang, potpredsjednik Središnje vojne komisije (CMC), također je pod istragom zbog navodnog formiranja političkih klika za izgradnju mreža utjecaja i zlouporabe ovlasti unutar same Središnje vojne komisije .

Također je osumnjičen za primanje mita u zamjenu za promaknuća unutar najvišeg vojnog tijela Komunističke partije.

Kinesko ministarstvo obrane u subotu je izjavilo da je Zhang pod istragom zbog sumnje na teška kršenja discipline i zakona, bez daljnjih detalja.

Najagresivnije demontiranje od Maove ere

Neki analitičari kažu da Xijeva najnovija akcija suzbijanja korupcije i nelojalnosti u oružanim snagama označava najagresivniju demontažu kineskog vojnog vodstva od ere Mao Zedonga.

Zhang , član elitnog Politbiroa stranke , jedan je od kineskih “prinčeva “, kako se nazivaju potomci revolucionarnih starješina i visokorangiranih stranačkih dužnosnika. Zhangov otac borio se uz Xijevog oca tijekom Kineskog građanskog rata koji je doveo do preuzimanja vlasti od strane Maovih komunističkih snaga 1949. godine, a obojica su se kasnije popeli na visoke položaje.

„Ovaj potez je bez presedana u povijesti kineske vojske i predstavlja potpuno uništenje visokog zapovjedništva“, rekao je Christopher Johnson, voditelj tvrtke China Strategies Group, konzultantske tvrtke za političke rizike.

Interni brifing u subotu također je povezao Zhangov pad s njegovim promaknućem bivšeg ministra obrane Li Shangfua. Izvori su rekli da je Zhang navodno pomogao u promaknuću Lija u zamjenu za veliko mito .

Li nestao iz javnosti 2023. godine

Lijev pad započeo je 2023. godine, kada je nestao iz javnosti, a kasnije je smijenjen s mjesta ministra obrane. Stranka ga je sljedeće godine izbacila zbog korupcije .

Xi je naredio radnoj skupini da provede detaljnu istragu Zhangovog zapovijedanja vojnom regijom Shenyang od 2007. do 2012., rekli su neki od ljudi upoznatih s brifingom. Tim je sada stigao u sjeveroistočni grad Shenyang i boravi u lokalnim hotelima umjesto u vojnim bazama , gdje bi Zhang imao mrežu podrške.

Vlasti su već zaplijenile mobilne uređaje od časnika koji su napredovali u činovima sa Zhangom i generalom Liu Zhenlijem , načelnikom Združenog stožera, koji je također pod istragom, rekli su neki izvori, dok tisuće časnika povezanih s njima postaju potencijalne mete.

Pad Zhanga i Liua produžava Xijeve dugogodišnje napore da se riješi časnika koji se smatraju korumpiranim i politički nepouzdanim .

Čistka čak i jednog od Xijevih osobnih prijatelja , Zhanga, pokazuje da sada nema granica Xijevoj antikorupcijskoj revnosti , rekao je Johnson, voditelj Kineske strateške skupine koji je dva desetljeća služio u CIA-i, uključujući i vodećeg kineskog analitičara.

„Xi je nastojao izbjeći masovna otpuštanja visokih dužnosnika u ranim godinama antikorupcijske kampanje tako što nije ciljao aktivne više generale i ključne dijelove vojske, poput Strateških raketnih snaga“, rekao je Johnson.

“Kasnije je shvatio da je to nemoguće, a ovaj potez je rasplet tog procesa.”

Tačni motivi nepoznati

Analitičari kažu da neprozirnost kineskog političkog sustava otežava utvrđivanje Xijevih točnih motiva za eliminaciju dugogodišnjeg saveznika u kineskoj vojsci.

Uvodnik u PLA Dailyju, vodećim vojnim novinama, u subotu je istaknuo važnost političkih čimbenika u slučaju protiv Zhanga, kojeg su novine optužile za “ozbiljno gaženje i potkopavanje” institucionalne osnove predsjednikove vlasti. Sugerira se da je “Zhang imao previše moći uz Xija”, rekao je Lyle Morris, viši suradnik za vanjsku politiku i nacionalnu sigurnost na Institutu za politiku azijskog društva.

Stranka je naglasila da Xi, kao predsjednik Središnjeg vojnog povjerenstva, ima posljednju riječ i ovlasti nad vojskom, rekao je Morris. “Dakle, to sugerira da je Zhang bio izvan Xijevog lanca zapovijedanja .”

Bez obzira na razloge, Xijeva odluka da smijeni Zhanga pokazuje da je “uvjeren u svoju konsolidaciju moći nad vojskom”, rekao je Morris.

“To nije znak slabosti, već snage za Sija.”

Da li će uticati na planove za povratak Tajvana?

Odrubljivanjem glava zapovjednoj strukturi, rekli su neki od ljudi upoznatih s izvješćem, Xi signalizira da su raširena korupcija, ukorijenjene mreže pokroviteljstva i kompromitiranje državnih tajni egzistencijalne prijetnje njegovom cilju ponovnog preuzimanja kontrole nad Tajvanom .

No neki analitičari kažu da će rezultirajući vakuum na visokim položajima vjerojatno utjecati na borbenu učinkovitost i mogao bi smanjiti neposredni rizik od invazije preko tjesnaca dok se Xi okreće proračunatoj strategiji . Čini se da Peking prvo želi postići dogovor s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o Tajvanu, dok se dvije supersile pripremaju za ključne razgovore o trgovinskim i sigurnosnim pitanjima kasnije ove godine. Svako Trumpovo kolebanje u vezi sa sigurnošću Tajvana moglo bi poljuljati povjerenje Taipeija u američku odlučnost.

Od ljeta 2023. stranka je smijenila visoke časnike u kineskoj vojsci, zrakoplovstvu, mornarici, strateškim raketnim snagama i paravojnoj policiji, kao i u glavnim terenskim zapovjedništvima – uključujući ona usmjerena na Tajvan. Više od 50 visokih vojnih časnika i rukovoditelja obrambene industrije istraženo je ili smijenjeno s dužnosti u posljednje dvije i pol godine.

Središnja vojna komisija imala je šest profesionalnih vojnih članova kada je njen sadašnji mandat počeo 2022. godine. Sada ima samo jednog aktivnog uniformisanog oficira, generala Džang Šengmina , koji je unapređen u potpredsjednika tek u listopadu nakon čistke drugog generala koji je obavljao tu funkciju. Za razliku od Džang Jusijea i Liu Dženlija, koji su ratni veterani, Džang Šengmin je veći dio svoje karijere služio kao politički oficir i inspektor discipline, odgovoran za jačanje lojalnosti i morala.

„S obzirom na veličinu i složenost nadzora bilo koje velike i sofisticirane vojne organizacije, ovaj vakuum na vrhu je neodrživ“, rekao je M. Taylor Fravel, direktor Programa za sigurnosne studije na Tehnološkom institutu Massachusetts. Dodao je da će to „neizbježno utjecati na trenutnu spremnost Narodnooslobodilačke vojske za poduzimanje velikih, složenih vojnih operacija u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju“.

Neki komentatori su skrenuli pozornost na činjenicu da bi ova čistka mogla predstavljati Xi Jinpingove pripreme za moguću akciju na Tajvanu i pokušaje da se izbjegne “zatrpavanje” duljim sukobom, kao što se dogodilo u Ukrajini.

James Char, izvanredni profesor na Institutu za obrambene i strateške studije Škole međunarodnih studija S. Rajaratnam u Singapuru, rekao je da je Xi već “zaposlio” mlađe časnike kako bi popunili pozicije koje su njihovi osramoćeni prethodnici bili prisiljeni napustiti.

„Svakodnevne operacije Narodnooslobodilačke vojske nastavile su se normalno unatoč ovim čistkama, jer je mlađi – i možda profesionalniji – časnički zbor dostupan za preuzimanje tih odgovornosti“, rekao je.

Facebook komentari