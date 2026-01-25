Ako SAD pokrene novi napad na Iran, ova baza bi mogla biti ključno središte

Smještena ~850-900 km od iranske granice, uglavnom je izvan dometa najpreciznijih iranskih balističkih i taktičkih projektila kratkog dometa, što znači da bi Iranu bile potrebne balističke projektile srednjeg dometa.

Za ovu bazu Iran ima precizne Kheibar Sheken sa polu hipersonicnim bojevim blokom HGV

SAD vjerojatno pojačava bazu sustavima protuzračne i raketne obrane

