Ako SAD pokrene novi napad na Iran, ova baza bi mogla biti ključno središte

Objavljeno prije 60 minuta

Američki borbeni avioni F-15E raspoređeni su u avio bazu Muwaffaq Salti u Jordanu, uz transportne zrakoplove C-17 koji dostavljaju zalihe.

Smještena ~850-900 km od iranske granice, uglavnom je izvan dometa najpreciznijih iranskih balističkih i taktičkih projektila kratkog dometa, što znači da bi Iranu bile potrebne balističke projektile srednjeg dometa.
Za ovu bazu Iran ima precizne Kheibar Sheken sa polu hipersonicnim bojevim blokom HGV
SAD vjerojatno pojačava bazu sustavima protuzračne i raketne obrane


