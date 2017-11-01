Blizanci Zatega potpisali za Velež

Anel i Inel rođeni su 26. januara 2010 godine u Mostaru. Svoju fudbalsku karijeru započeli su u Igmanu iz Konjica gdje su igrali u omladinskim selekcijama ovog kluba sve do dolaska u redove našeg tima.

Iza ovih momaka je impresivna statistika nakon prve polusezone u kadetskoj selekciji Igmana iz Konjica. U 15 odigranih mečeva Inel, koji igra poziciji lijevog ofanzivca, je postigao čak 28 golova, dok je Anel, kao vezni fudbaler, 20 puta tresao protivničku mrežu.

Anel i Inel rođeni su 26. januara 2010 godine u Mostaru. Svoju fudbalsku karijeru započeli su u Igmanu iz Konjica gdje su igrali u omladinskim selekcijama ovog kluba sve do dolaska u redove našeg tima.

Iza ovih momaka je impresivna statistika nakon prve polusezone u kadetskoj selekciji Igmana iz Konjica. U 15 odigranih mečeva Inel, koji igra poziciji lijevog ofanzivca, je postigao čak 28 golova, dok je Anel, kao vezni fudbaler, 20 puta tresao protivničku mrežu,piše Avaz

Zalog za budućnost: Velež predstavlja blizance koji su zabili 48 golova ove sezone

Anel je i reprezentativac Bosne i Hercegovine. Nakon poziva i nastupa za U-16 nacionalnu selekciju, Anel trenutno bilježi nastupe za U-17 selekcije naše zemlje.

Spomenimo kako će braća Zatega nastaviti igrati u kadetskoj selekciji Rođenih, a nema sumnje da je naša selekcija dobila dva izuzeto kvalitetna igrača, te se iskreno nadamo da će svojim kvalitetnim igrama, ali prije svega zalaganjem i borbom za Crveni dres, pomoći našoj kadetskoj selekciji u ostvarenju klupskih ciljeva.

Našim novim Rođenima, prije svega želimo puno sreće, kvalitetnog rada i ostvarenje svih ciljeva, kako u Crvenom dresu tako i u svojim fudbalskim karijerama – objavio je FK Velež.

Facebook komentari