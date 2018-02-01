STIŽE LI TURSKI DIV ENKA U BiH: Hoće li se ispuniti san Šarika Tare?

Ovog mjeseca u Bosni i Hercegovini boravila je delegacija američke kompanije Bechtel, koja je s domaćim vlastima razgovarala o mogućnostima realizacije velikih projekata u oblasti energetike i cestogradnje. Iako u tim razgovorima nije spominjana nijedna druga kompanija, regionalna praksa pokazuje da se iza Bechtela na Balkanu gotovo redovno pojavljuje i – turska ENKA.

Naime, Bechtel već godinama najveće infrastrukturne projekte u jugoistočnoj Evropi realizira kroz konzorcij s turskim građevinskim gigantom ENKA, a njihov trenutno najveći zajednički projekt je Moravski koridor u Srbiji, vrijedan više milijardi eura, piše BiznisInfo.ba.

Bechtel i ENKA – provjeren tandem na Balkanu

Američki Bechtel i turska ENKA već decenijama sarađuju na velikim infrastrukturnim projektima širom svijeta, a ta saradnja posebno je vidljiva na Balkanu.

Osim Moravskog koridora u Srbiji, dvije kompanije zajedno su realizirale ili realiziraju i velike cestovne projekte u Sjevernoj Makedoniji (Koridori 8 i 10d), kao i ranije projekte u Kosovu. Zbog toga se u regionalnim infrastrukturnim krugovima često ističe da Bechtel u ovom dijelu Evrope rijetko nastupa bez ENKA-e.

ENKA je već jednom bila zainteresirana za BiH

Važno je podsjetiti da ove kompanije nisu prvi put povezane s Bosnom i Hercegovinom. Prije oko 25 godina, Bechtel i ENKA su zajednički nudili da grade Koridor 5C, jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u zemlji, ali taj aranžman tada nije realiziran.

Tadašnji neuspjeh ponude, prema svjedočenju očevidaca, ostavio je snažan utisak na Šarika Taru, koji je taj ishod doživio kao veliko razočaranje.

Prema svjedočenjima očevidaca, Tara je bio duboko razočaran i “pun gorčine”, tim prije što je, zbog svoje vezanosti za Bosnu i Hercegovinu, realizaciju velikog razvojnog projekta doživljavao kao nešto mnogo više od puke finansijske koristi.

Današnji kontekst je, međutim, drugačiji – BiH se suočava s potrebom velikih ulaganja u cestovnu infrastrukturu i energetiku, a ponuda Bechtela se ozbiljno razmatra.

Ko je ENKA – turski građevinski gigant

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. jedna je od najvećih i najutjecajnijih građevinskih kompanija u Turskoj. Osnovana je 1957. godine, a danas posluje u desetinama zemalja širom svijeta.

Kompanija se bavi:

izgradnjom autoputeva, mostova i tunela

energetskim projektima i elektranama

industrijskim i infrastrukturnim objektima

EPC projektima (projektovanje, izgradnja, puštanje u rad)

ENKA se redovno nalazi među najvećim međunarodnim izvođačima radova na svijetu, a njeni projekti često imaju strateški značaj za države u kojima se realiziraju.

Šarik Tara – osnivač ENKA-e i bošnjačko porijeklo

Posebno zanimljiv detalj za javnost u BiH jeste činjenica da je osnivač ENKA-e, Šarik Tara, bio bošnjačkog porijekla.

Tara je rođen u Skoplju, tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, kao Šarik Hadžihamzić. Njegov otac Fevzija Hadžihamzić bio je Bošnjak iz Priboja u Sandžaku, a porodica je tokom Drugog svjetskog rata, 1942. godine, emigrirala u Tursku. Po dolasku u Tursku, porodica je promijenila prezime u Tara, po rijeci Tari koja protiče kroz Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

U Turskoj su živjeli skromno, a Šarik Tara je još kao mladić radio različite poslove kako bi se školovao. Diplomirao je građevinarstvo na Istanbulskom tehničkom univerzitetu, nakon čega je zajedno s partnerima osnovao ENKA-u, firmu koja je kasnije izrasla u globalnog građevinskog diva.

Tara je preminuo 2018. godine, a kompaniju danas vode članovi njegove porodice.

Dolazi li ENKA ponovo u BiH?

Iako nema zvaničnih potvrda da će ENKA biti uključena u eventualne projekte u BiH, iskustva iz regiona jasno pokazuju da se dolazak Bechtela često veže uz dolazak ENKA-e.

Ako Bosna i Hercegovina uđe u realizaciju velikih infrastrukturnih projekata uz američkog partnera, sasvim je realno očekivati da se u tom procesu pojavi i turski građevinski gigant, koji već ima iskustvo, reference i historiju interesa za tržište BiH.

Facebook komentari