BHmeteo objavio novu prognozu: Kiša, magla i zahlađenje, od utorka postepeno razvedravanje

Donosi većinom umjerenu do jaku kišu i lokalno grmljavinu. Obilnije padavine na jugozapadu, centralnim i jugoistočnim dijelovima Bosne i u Hercegovini, manje padavina na sjeveru i sjeveroistoku Bosne.

Na sjeveroistoku Bosne danas je očekivano bilo najtoplije, u Tuzli je izmjereno proljetnih +19 °C.

Umjeren do jak jugo, lokalno i sa olujnim udarima, će slabiti prolaskom fronte sa zapada i usljed padavina.

U toku noći na ponedjeljak(26.01.) obilnije padavine će nas napuštati. Ostaje pretežno oblačno vrijeme uz lokalno slabe do umjerene padavine. Na sjeverozapadu Bosne bi se djelimično i prolazno razvedrilo u noći.

U ponedjeljak tokom dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Više oblačnosti u Hercegovini, na jugozapadu i zapadu Bosne uz lokalno slabe do umjerene padavine. Kiša, a na planinama snijeg. U ostatku zemlje uz sunčane periode i uglavnom suho, rijetko gdje malo kiše ili snijega na planini. Vjetar slab do lokalno umjeren promjenjivog smjera.

Jutarnja temperatura u ponedjeljak -1 do 6, na jugu do 8 °C. Dnevna temperatura 5 do 10, lokalno na jugu Hercegovine i na sjeveroistoku Bosne do 12 °C.

U noći na utorak(27.01.) prodorom nešto hladnijeg zraka sa sjevera, magla i niska oblačnost će se nadviti nad veći dio zemlje. Samo bi u Hercegovini i na jugozapadu Bosne ostalo većinom pretežno vedro.

U utorak ujutro lokalno mraz i jutarnja temperatura -4 do 3.

U prijepodnevnim satima utorka magla i niska oblačnost će se postepeno povlačiti, pa bi poslijepodnevnim sati donijeli pretežno sunčano vrijeme.

Dnevna temperatura u utorak 4 do 10, na jugu do 12 °C.

Od noći na srijedu(28.01.) novo naoblačenje sa zapada, a u srijedu i nove padavine, lokalno obilnije i uz pojačan jugo.



