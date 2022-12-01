Oluja paralizovala SAD: Skoro 300.000 ljudi bez struje, 20 država proglasilo vanredno stanje

Prema podacima stranice PowerOutage.us, danas rano ujutro najmanje 299.815 korisnika širom zemlje bilo je bez električne energijeNajteže pogođena država je Teksas, gdje je bez struje ostalo više od 82.000 potrošača. Slijedi Mississippi s više od 80.000 korisnika bez napajanja.U Louisiani je zabilježeno više od 71.000 korisnika bez struje, u Tennesseeju više od 24.000, a u Novom Meksiku više od 16.000.Zbog približavanja oluje najmanje 20 saveznih država proglasilo je vanredno stanje: Alabama, Arkansas, Delaware, Georgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Sjeverna Karolina, Pennsylvania, Južna Karolina, Tennessee, Teksas i Virginia. Vanredno stanje proglasio je i Washington, D.C,piše N1

