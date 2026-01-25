“Idem kući”: Dara Bubamara napustila Zvezde Granda

Pavle Pavlović i Saša Stojaković predstavili su se kao posljednji par u prvoj emisiji trećeg kruga “Zvezda Granda”, u kojoj je Saša osvojio maksimalan broj glasova, dok je Darin kandidat imao tri glasa podrške.

Članovi žirija složili su se da je Saša u ovom dvoboju bio bolji, što je bilo vidljivo iz broja osvojenih glasova, dok je Dara Bubamara smatrala da je njezin kandidat oštećen, što je eskaliralo nakon što je čula komentare svojih kolega.

„Bez obzira na glasove i činjenicu da je kandidat broj dva pokazao više. Pavle, sjećaš li se što sam ti prošli put rekao da se opustiš, da se ne sramiš svoje snage i napadaš gdje treba? Poslušao si me za 0,002 posto i to te koštalo ova dva glasa, za razliku od njega koji je to uprskao od početka do kraja. Ovo ti je najvažniji savjet – rekao je Mili, a Kebe je nastavio s pohvalama za Cecijevu kandidatkinju:“

„Pavle, nemam zamjerki na prvu pjesmu, mislim da su te ta dva glasa koštala zbog druge pjesme. Saša, tako si pjevao, takav glas, besprijekorni trileri, to je zadatak koji teško itko može ispuniti. 600 glasova, zaslužio si“, oduševljen je bio Keba.

Snežana je priznala da nije očekivala takav rezultat, s obzirom na to da je na probi bila razočarana Sašinim pjevanjem.

„Kandidatu broj dva, slušala sam te na probi i rekla sam Ceci da imaš lošu intonaciju. U prvoj pjesmi je bila katastrofa, ali večeras si je toliko pogodila da sam odmah glasala za tebe i čestitam ti, pjevačica si. Što se tiče kandidata broj jedan, imaš skup glas, ali nisi dobro pjevala. Bio je toliko dobar da nisam mogla glasati za tebe, žao mi je“, dodala je Sneža.

Ana Bekuta je Pavlu skrenula pozornost na to da nije dobro otpjevao pjesmu “Medena”, koju je “izrezao”, ali se složila sa Snežanom da ima divan glas.

Komplimenti na Sašin račun stigli su i od Đorđa Davida, koji je posebno pohvalio Sašu, ali i podržao Pavla.

Nakon žirija, riječ su dobili mentori, kada je Dara izjavila da su njezini kolege budale.

„Budale, brate, vjeruj mi. To je osobno, nisu realni, dečko je pjevao izvrsno. Nisu mu dali glasove zbog tebe, Ceco, da bi ti bio kao pobjednik. Pričali su kako je tvoj kandidat loš, katastrofa, i evo ga. Zdravo, laku noć, idem kući“, vidno ljutita, napustila je pozornicu i pokupila svoje stvari s mjesta za žiri dok je izlazila iz studija.

Ceca je reagirala na Darin potez, što ga je iznenadilo.

„Dara je otišla bez da je čula moj odgovor, što apsolutno nije kolegijalno, nije fer ni prema mom kandidatu ispod dvije, ispod tri ovdje se ne glasa za mentora nego za pjevača“, rekla je Ceca.

