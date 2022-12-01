Direktne strane investicije smanjene za skoro 350 miliona KM

Direktne strane investicije su tokom devet mjeseci prošle godine iznosile 1,050 milijardi KM, što je za skoro 350 miliona KM manje nego u istom periodu prethodne godine, stoji u podacima Centralne banke BiH.Podaci Centralne banke BiH

Inače, tokom devet mjeseci prošle godine direktne strane investicije su iznosile 1,393 milijardi KM.

Kako piše u podacima Centralne banke BiH, u tri kvartala prošle godine najviše investicija je bilo iz Njemačke, u iznosu od 264,6 miliona KM.

Slijede investicije iz Hrvatske, iz koje ih je bilo 223,4 miliona KM, pa Slovenije 154,5 miliona KM.

Direktne strane investicije iz Srbije su u toku devet mjeseci prošle godine iznosile 137,9 miliona KM, a iz Austrije 103 miliona KM.

Iz Italije su DSI iznosile 37,8 miliona KM, Mađarske 42,2 miliona KM, Turske 36,8 miliona KM, Kipra 23,5 miliona KM, Ujedinjenih Arapskih Emirata 19,2 miliona KM, Luksemburga 18,6 miliona KM, a Crne Gore 15,1 milion KM.

Podsjećamo, priliv direktnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu u 2024. godini iznosio je 1,76 milijardi KM.

– Tokovi direktnih investicija u 2024. godini su za 301,2 miliona KM manji nego u 2023. godini, kada su iznosili 2,06 milijardi KM. U pogledu geografskog rasporeda, najviše priliva investicija tokom 2024. godine je iz Hrvatske (391,1 milion KM), zatim iz Njemačke (255,3 miliona KM), te iz Slovenije (247,1 milion KM). Posmatrano po djelatnostima, najviše investicija, u iznosu od 503,8 miliona KM, realizovano je u oblasti finansijskih uslužnih djelatnosti, zatim u oblasti trgovine na malo u iznosu od 219,8 miliona KM, te u oblasti trgovine na veliko 205,1 milion KM – saopšteno je ranije iz Centralne banke BiH.

Direktne investicije

Predrag Mlinarević, profesor na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, rekao je ranije za “Nezavisne novine” da trend smanjenja stranih direktnih investicija nije samo karakterističan za BiH, već za sve zemlje regije.piše Avaz

– Razloge za njihovo smanjenje nalazimo u ekonomskoj stagnaciji ili padu ekonomske aktivnosti u ključnim zemljama EU koje su dominantni nosioci DSI u zemljama zapadnog Balkana. Drugi razlog leži u pronalasku alternativnih destinacija izvan evropskog kontinenta koje su postale konkurentnije u pogledu troškova proizvodnje. Treba naglasiti da BiH, za razliku od Srbije, nije u prethodnom periodu privlačila značajniji iznos DSI, pa će se ovo smanjenje manje reflektovati na dinamiku privrednog rasta – istakao je Mlinarević.

Dodao je da u kontekstu politike prema DSI za nas je važno da ona bude usklađena sa željenom strukturnom transformacijom.

– Drugim riječima, potrebno je stimulisati dolazak DSI višeg nivoa dodane vrijednosti koje bi omogućile održivo zapošljavanje uz veće zarade i unapređenje konkurentnosti naše ekonomije. U tom smislu je potrebno ulagati u obrazovanje kako bi raspoloživost visokoobrazovane radne snage omogućila dolazak investicija većeg tehnološkog nivoa – naglasio je Mlinarević.

