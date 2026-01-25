Uoči moguće konfrontacije s Iranom: Sastanak lidera CENTCOM-a i IDF-a – čeka se Trumpova konačna odluku

Načelnik američkog CENTCOM-a, admiral Brad Cooper, i načelnik stožera IDF-a, general-pukovnik Eyal Zamir, održali su svoj drugi sastanak u kratkom razdoblju u sjeni mogućeg sukoba s Iranom, doznaje The Jerusalem Post .

IDF je u nedjelju objavio da su se njih dvojica sastali u subotu, što pokazuje “osobnu vezu između zapovjednika i čvrstu stratešku vezu između IDF-a i američke vojske”.

Nadalje, IDF je izjavio da je subotnji sastanak pokazao “jačanje obrambene suradnje između dviju država”.

Iako je u službenoj izjavi najavljen samo jedan sastanak, Post je saznao da su se njih dvoje sastali ranije u siječnju, prije nekoliko tjedana, bez javne objave.

Štoviše, Cooper je posljednjih tjedana putovao po Bliskom istoku dok su se napetosti s Iranom pojačavale.

Admiral Brad Cooper iz CENTCOM-a sastao se s načelnikom glavnog stožera IDF-a, general-pukovnikom Eyalom Zamirom, 24. siječnja 2026.

Admiral CENTCOM-a Brad Cooper sastao se s načelnikom glavnog stožera IDF-a, general-pukovnikom Eyalom Zamirom, 24. siječnja 2026. (izvor: JEDINICA GLASNOGLASNOG RADA IDF-a)

Bliski odnos između Zamira i Coopera

Dužnosnici su također primijetili da su Zamir i Cooper bili u gotovo stalnom telefonskom i drugom kontaktu tijekom tog razdoblja kako bi koordinirali ogroman broj sigurnosnih pitanja.

U službenoj izjavi objavljenoj u nedjelju navedena su različita područja suradnje bez spominjanja riječi “Iran”.

Nagađa se da “uska strateška veza” uključuje i scenarije u kojima bi Izrael mogao sudjelovati u američkom napadu na Iran ili barem pomagati američkoj vojsci u planiranju tog napada nakon iznimno uspješnog izraelskog napada na Iran u junu 2025.

Spominjanje “obrambene saradnje” u izjavi vjerojatno se odnosi na veliki broj američkih zračnih, pomorskih i raketnih obrambenih sustava poput THAAD-a za koje američki mediji izvještavaju da su premješteni ili u Izrael ili dovoljno blizu kako bi se pomoglo u zaštiti židovske države u slučaju da Islamska Republika odluči ispaliti balističke rakete na Izrael po četvrti put od travnja 2024.

Čeka se Trumpova odluka u vezi s Iranom

Općenito govoreći, veći dio svijeta od početka siječnja s nestrpljenjem čeka hoće li američki predsjednik Donald Trump upotrijebiti vojnu silu kako bi intervenirao u ime iranskih prosvjednika, koje je iranski režim pobio oko 8. i 9. siječnja, s brojem mrtvih i najmanje desetaka tisuća ranjenih i uhićenih.

Jedan od glavnih razloga je dolazak američkog nosača zrakoplova Abraham Lincoln, s devet eskadrila zrakoplova, u operativnu zonu.

Do kraja prošle sedmice procjenjivalo se da bi mogao stići za nekoliko dana, a tačno vrijeme potencijalno je držano u tajnosti kako bi se izbjeglo uzbunjivanje Teherana .

Udarna skupina nosača zrakoplova uključuje razarače klase Arleigh Burke opremljene krstarećim raketama dugog dometa Tomahawk i sustavom protuzračne obrane Aegis, koji bi također mogao pomoći u zaštiti Izraela.

Američki avioni F-15 već su doletjeli u to područje, zajedno sa avionima za dopunjavanje goriva, a novi avioni koji će se pridružiti borbi uključivat će američke F-35, F/A-18E/F, EA-18G Growlere, helikoptere i drugu imovinu.

Izrael je javno rekao da u ovom trenutku neće prvi napasti Iran, ali da će se, ako Teheran prvi napadne Jeruzalem, suočiti s masovnim protunapadom.

Sam Trump je promatrače držao u neizvjesnosti hoće li napasti masovno, simbolično ili će odustati od sporazuma.

