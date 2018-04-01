Prijatelj govori gorke istine: “Izrael traži priliku da vas napadne!”

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan upozorio je u petak da postoje znakovi da Izrael traži priliku za napad na Iran, te je kazao da je tokom nedavne posjete Teheranu iranskom rukovodstvu prenio zabrinutost Ankare zbog mogućeg napada i opće destabilizacije regije.

Fidan je u intervjuu za tursku televiziju NTV istakao da postoje pokazatelji da Izrael “posebno traži priliku da udari na Iran”. Na dodatno pitanje da li se ova procjena odnosi i na Sjedinjene Američke Države, naglasio je da se posebno Izrael smatra akterom koji traži takvu priliku.

Šef turske diplomatije naveo je da je zabrinutost zbog mogućeg napada direktno prenio iranskim zvaničnicima tokom nedavne posjete Teheranu.

“Kada sam ovih dana išao u Teheran, kao njihov prijatelj rekao sam im sve o ovom procesu. A znate, prijatelj govori gorke istine” rekao je Fidan.

Upozorenja Fidana uslijedila su nakon što je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u telefonskom razgovoru s iranskim kolegom Masoudom Pezeshkianom u četvrtak poručio da je Turska protiv bilo kakvih stranih intervencija u Iranu te da cijeni mir i stabilnost svog susjeda.

S druge strane, u petak je visoki iranski zvaničnik za agenciju Reuters izjavio da će Teheran svaki napad svojih neprijatelja tretirati “kao totalni rat protiv nas”.

Time je dodatno zaoštrena retorika u sve napetijem ratu riječi između Washingtona i iranskog rukovodstva.

