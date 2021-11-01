Napetost na vrhuncu: Iran prijeti “sveopćim ratom” ako Amerika napadne, Trump šalje nosač aviona

Bliski istok ponovo klizi ka rubu sukoba nesagledivih razmjera. Visoki iranski dužnosnik upozorio je danas da će Teheran svaki, pa i najmanji napad na svoju teritoriju, tretirati kao početak “sveopćeg rata”. Ovo dramatično upozorenje stiže kao direktan odgovor na kretanje američke udarne grupe predvođene nosačem aviona “USS Abraham Lincoln”, koja se ubrzano približava regiji.Eskalacija verbalnog, a sve izglednije i vojnog sukoba, uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da Sjedinjene Države šalju “armadu” prema Iranu, istovremeno obećavši iranskim demonstrantima da je “pomoć na putu”.

“Odgovorit ćemo na najteži mogući način”

Iako Washington tvrdi da se nada kako silu neće morati upotrijebiti, u Teheranu ne žele rizikovati. Iranski vojni vrh je u stanju najviše pripravnosti.

“Nadamo se da ovo gomilanje vojske nije namijenjeno stvarnoj konfrontaciji, ali naša vojska je spremna za najgori scenarij”, izjavio je anonimni iranski dužnosnik za Reuters.

On je poslao jasnu poruku Pentagonu: Iran neće tolerisati “ograničene” ili “hirurške” udare. “Ovaj put ćemo svaki napad – ograničen, neograničen, hirurški, kinetički, kako god ga nazvali – tretirati kao sveopći rat protiv nas. Ako Amerikanci prekrše suverenitet i teritorijalni integritet Irana, odgovorit ćemo na najteži mogući način”, poručeno je iz Teherana.

Sjećanje na Venezuelu i prethodne napade

Strah u Teheranu nije bezrazložan. Analitičari podsjećaju da je američka vojska sličan obrazac ponašanja pokazala prošle godine. Veliko gomilanje snaga prethodilo je zračnim udarima na iranski nuklearni program u junu, ali i akciji na Karibima koja je rezultirala hapšenjem venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura.

Dolazak nosača “USS Abraham Lincoln” u pratnji razarača s navođenim projektilima mnogi vide kao uvod u novu vojnu intervenciju, posebno nakon izvještaja o hiljadama mrtvih u iranskim protestima.

Nova američka strategija: “Krv na rukama”

Ulje na vatru dolilo je i sinoćnje objavljivanje nove američke Nacionalne odbrambene strategije. Dokument Pentagona direktno optužuje Iran da ima “krv Amerikanaca na svojim rukama” te upozorava da Teheran, uprkos nedavnim zastojima, pokušava obnoviti konvencionalne vojne snage i potencijalno razviti nuklearno oružje.

“Iranski čelnici ostavili su otvorenu mogućnost da će ponovno pokušati doći do nuklearnog oružja, uključujući odbijanje sudjelovanja u smislenim pregovorima”, stoji u dokumentu, uz naglasak da Iran i njegovi saveznici rutinski potiču krize koje ugrožavaju američke snage i saveznika Izrael.

Dok se armada približava Perzijskom zaljevu, svijet sa strepnjom čeka sljedeći potez,piše N1

Facebook komentari