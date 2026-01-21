Jedna mala promjena koja čini lazanje savršenima

Lazanje su jedno od najomiljenijih jela širom svijeta. Slojevi mekanih kora, bogatog mesnog ili povrtnog umaka, mirisnih začina i topljenog sira čine kombinaciju kojoj je teško odoljeti.

No, iako su savršen izbor za porodični ručak ili posebnu priliku, priprema lazanja često zna biti dugotrajna i zahtjevna. Upravo zato, “Simply Recipes” donosi jednostavnije načine.

U potrazi za jednostavnijim receptom autorica portala naišla je na lazanje s puretinom slavne Ine Garten, a jedan detalj posebno ju je zaintrigirao. Umjesto da kuha suhe listove za lazanje, Ina ih jednostavno potopi u kipuću vodu na 20 minuta dok priprema ostale sastojke. Iako je bila skeptična hoće li listovi ostati sirovi ili promijeniti teksturu, odlučila je isprobati ovu metodu.

– Nakon isprobavanja, mogu potvrditi da je Inin način jedini ispravan za pripremu lazanja sa suhim listovima. Namakanjem dobivaju teksturu svježe tjestenine, postaju savitljivi, ali ne i ljepljivi, što slaganje čini iznimno jednostavnim. Nakon pečenja, tekstura je bila nevjerojatno slična svježim listovima, a cijeli recept sada mi oduzima manje od sat i pol – navodi se u receptu.

