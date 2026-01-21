Hrana i piće

Jedna mala promjena koja čini lazanje savršenima

Objavljeno prije 14 minuta

Savršen su izbor za porodični ručak ili posebnu priliku

Lazanje su jedno od najomiljenijih jela širom svijeta. Slojevi mekanih kora, bogatog mesnog ili povrtnog umaka, mirisnih začina i topljenog sira čine kombinaciju kojoj je teško odoljeti.

No, iako su savršen izbor za porodični ručak ili posebnu priliku, priprema lazanja često zna biti dugotrajna i zahtjevna. Upravo zato, “Simply Recipes” donosi jednostavnije načine.

U potrazi za jednostavnijim receptom autorica portala naišla je na lazanje s puretinom slavne Ine Garten, a jedan detalj posebno ju je zaintrigirao. Umjesto da kuha suhe listove za lazanje, Ina ih jednostavno potopi u kipuću vodu na 20 minuta dok priprema ostale sastojke. Iako je bila skeptična hoće li listovi ostati sirovi ili promijeniti teksturu, odlučila je isprobati ovu metodu.

– Nakon isprobavanja, mogu potvrditi da je Inin način jedini ispravan za pripremu lazanja sa suhim listovima. Namakanjem dobivaju teksturu svježe tjestenine, postaju savitljivi, ali ne i ljepljivi, što slaganje čini iznimno jednostavnim. Nakon pečenja, tekstura je bila nevjerojatno slična svježim listovima, a cijeli recept sada mi oduzima manje od sat i pol – navodi se u receptu.


