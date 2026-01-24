Zdravlje

SVE KREĆE SA OVIM SIMPTOMOM Novo žarište SMRTONOSNOG VIRUSA, zdravstveni radnici zaraženi, 100 ljudi izolovano

10.1K  
Objavljeno prije 14 minuta

Indija se ponovo suočava sa opasnim Nipa virusom (NiV), jednim od najletalnijih patogena na svijetu, za koji ne postoji ni lijek ni odobrena vakcina.

 Pixabay/Ilustracija

U državi Zapadni Bengal potvrđeno je pet oboljelih, svi povezani sa privatnom bolnicom u Barasatu, dok je muškarac koji se smatra „nultim pacijentom“ preminuo prije nego što su stigli laboratorijski rezultati.

Zaraženi su isključivo zdravstveni radnici, ljekari i medicinske sestre, što dodatno komplikuje odgovor na epidemiju. Vlasti su identifikovale oko 200 kontakata, od kojih je 100 hitno stavljeno u karantin. Svi su trenutno negativni i bez simptoma, ali će u izolaciji ostati 21 dan, koliko je potrebno da prođe maksimalni period inkubacije.

Kako se prenosi Nipa virus i zašto izaziva strah
Nipah je zoonotski virus koji se prenosi sa životinja na ljude, ali i direktnim kontaktom među ljudima ili konzumacijom kontaminirane hrane.

Najčešći „rezervoar“ virusa su voćni slijepi miševi iz rodova Pteropus i Hipposideros. Oni mogu prenijeti patogen na druge životinje – naročito svinje – koje zatim postaju izvor infekcije za ljude. Čest put prenosa je i konzumiranje zaraženih plodova sa palmi i voćaka.

Prvi put je identifikovan 1999. u Maleziji i Singapuru, a od tada se periodično javlja u Indiji, Bangladešu i na Filipinima. Država Kerala je posebno pogođena, sa oko deset epidemija u posljednjih osam godina.

Simptomi i smrtnost do 75 odsto
Inkubacija traje u prosjeku 4–14 dana, ali može dostići i 45 dana. Početak bolesti najčešće liči na grip: temperatura, česte gastrointestinalne tegobe, bolovi u mišićima, glavobolja, zimica, upala grla.

Međutim, bolest može brzo da pređe u životno ugrožavajuća stanja: neurološki poremećaji, otežano disanje, napadi, teška encefalitisna slika, pa i koma. Smrtnost je izuzetno visoka – između 40 i 75 odsto, zavisno od epidemije.

Zbog ovih karakteristika, WHO smatra Nipa jednim od najopasnijih modernih patogena.

Zašto je WHO uvrstio Nipa virus među „prioritetne patogene“
WHO i CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) svrstali su Nipa u listu organizama sa najvećim pandemijskim potencijalom. Razlog je spoj tri faktora: izuzetna smrtnost, sposobnost brzog širenja i potpuni nedostatak vakcine ili specifične terapije. Liječenje je isključivo suportivno, a pacijenti se zbrinjavaju u jedinicama intenzivne njege.

Profesor Mateo Baseti, infektolog iz Đenove, upozorio je da se Indija “kreće brzo“, ali da se „i dalje strahuje od naglog širenja“. Dvoje pacijenata prebačeno je u specijalizovanu bolnicu u Kolkati; medicinska sestra je stabilnija, dok je drugi pacijent u izrazito teškom stanju.

Novi klaster u Zapadnom Bengalu još jednom je podsjetnik koliko je Nipah virus opasan i koliko brzo može da naruši zdravstveni sistem – posebno ako su među prvima pogođeni oni koji bi trebalo da ga brane.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh