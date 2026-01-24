Palestinska zajednica u BiH uputila apel za pomoć djeci bez roditelja u Gazi

Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini pozvala je građane, institucije i dijasporu da se uključe u projekat “Sponzorstvo jetima”, s ciljem pružanja kontinuirane pomoći djeci koja su u Gazi ostala bez jednog ili oba roditelja.

Po dostupnim podacima, u Pojasu Gaze danas živi više od 57.000 djece bez roditeljskog staranja, od čega je oko 17.000 djece ostalo bez oba roditelja. Riječ je o najvećoj jetimskoj krizi u savremenoj historiji, generaciji djece koja odrastaju bez sigurnosti, zaštite i osnovnih životnih uslova.

– Zahvaljujući donatorima, već je uplaćena prva tranša pomoći za 16 jetima u trajanju od šest mjeseci. Ovo je važan početak, ali potrebe su daleko veće. Zato pozivamo sve koji su u mogućnosti da se uključe i pomognu da nijedno dijete ne ostane zaboravljeno – navedeno je u saopćenju Palestinske zajednice u BiH.

Pomoć je moguće pružiti putem donacija na račun 1413115320003907 (napomena: “Za jetime”), posebnog sponzorstva na broj 061 045 616, humanitarnog telefona BH Telecoma 090 292 000 (3 KM po pozivu) ili uplatom na račun BBI Banke: 141-311-53200039-07 (svrha: “Pomoć za Palestinu”).

Iz Palestinske zajednice u BiH poručili su da svaka donacija znači više od novca te da je to “poruka djetetu da nije samo, da ga neko vidi i da mu neko želi budućnost”.

Facebook komentari