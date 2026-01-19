Bosanac u 2026. godini preuzima tron najvećeg proizvođača hrane u Hrvatskoj

Kompanija Žito grupa, čiji je vlasnik biznismen iz BiH Marko Pipunić, na dobrom je putu da već tokom 2026. godine postane najveći proizvođač hrane u Hrvatskoj, mjereno prihodima.

Naime, pola godine nakon što je sklopljen ugovor o preuzimanju 51 posto vlasničkog udjela u osječkoj kompaniji MI Ravlić, ova transakcija je ovih dana i zvanično zaključena. Iznos preuzimanja nije objavljen, ali je jasno da je riječ o jednoj od ključnih akvizicija Žita u posljednje vrijeme.

Brz rast prihoda već na početku godine

Preuzimanjem MI Ravlića, Žito je već na samom početku ove godine uvećalo prihode za oko 20 miliona eura, koliko je ova kompanija u prosjeku ostvarivala godišnje u posljednje dvije godine. Time je dodatno ojačana pozicija Žita u mesnoj industriji, ali i ukupnom prehrambenom sektoru.

Slijedi velika akvizicija Zvijezde

Druga velika prošlogodišnja akvizicija – zagrebačka Zvijezda – još nije završena. Očekuje se da će transakcija biti zaključena do kraja prve polovine godine, nakon što Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) odobri koncentraciju.

Ovaj postupak je znatno složeniji jer je u sastavu Žita i Tvornica ulja Čepin, druga najveća uljara u Hrvatskoj, što dodatno povećava regulatorne zahtjeve. Nakon toga slijedi i finalizacija pregovora s Fortenova grupa o konačnoj cijeni, piše Lider.

Prema dostupnim procjenama, okvirni dogovor je postignut na nivou oko 100 miliona eura, uz mogućnost korekcije cijene u zavisnosti od poslovnih rezultata Zvijezde u prethodnoj godini.

Prihodi idu prema pola milijarde eura

Ulaskom Zvijezde u sistem, Žito će od sredine godine mehanički povećati godišnje prihode za dodatnih najmanje 150 miliona eura.

Podsjetimo, Žito grupa je 2024. godine ostvarila prihode od 330 miliona eura, dok je u prvih devet mjeseci prošle godine zabilježen rast od 17 posto. Uz pretpostavku slične dinamike u završnom kvartalu, prošla godina je zaključena s prihodom između 380 i 390 miliona eura.

Najveći prehrambeni igrač u Hrvatskoj

Uključivanjem MI Ravlića, a potom i Zvijezde, Žito – koje je već ranije postalo najveći igrač u poljoprivrednoj proizvodnji u Hrvatskoj – već ove godine može preuzeti i poziciju najvećeg proizvođača u cjelokupnom poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Prema svim projekcijama, prihodi od pola milijarde eura bit će premašeni, čime kompanija ulazi u novu ligu regionalnih prehrambenih divova.

Biznis put od Modriče do vrha hrvatske privrede

Osnivač Žito grupe je Marko Pipunić, rođen u Modriči u Bosni i Hercegovini, gdje je živio do početka rata i započeo svoj poslovni put. Danas se smatra jednim od najmoćnijih i najutjecajnijih poduzetnika u Hrvatskoj, s rastućim utjecajem i na regionalnom nivou, podsjeća BiznisInfo.ba.

