Slotu se trese fotelja: Liverpul nakon četiri remija poražen golom u nadoknadi

Fudbaleri Bornmuta (Bournemouth) i Liverpula (Liverpool) odigrali su spektakularan meč 23. kola Premijer lige koji je završen rezultatom 3:2 za domaćina.

Domaći tim je već u prvom poluvremenu stekao veliku prednost golovima Evanilsona i Alehandra Himeneza (Alejandro Jimenez).

Liverpul se vratio pred kraj prvog dijela, kada je Virdžil van Dajk (Virgil van Dijk) pogodio glavom nakon kornera Dominika Šoboslaija (Dominik Szoboszlai) za 2:1.

Gosti su u nastavku pojačali pritisak, a nagrada je stigla u 80. minuti kada je Šoboszlai majstorski pogodio iz slobodnog udarca za konačnih 2:2.

Do kraja susreta obje ekipe su imale velike prilike za pobjedu, ali su golmani Alison (Alisson) i Đorđe Petrović sačuvali svoje mreže. Sve do nadoknade.

U petoj minuti sudijskog vremena Adli je šokirao goste i donio velika tri boda svom timu.

