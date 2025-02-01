U Norveškoj kuće ne izoluju stiroporom, već materijalom koji zadržava toplotu čak i na -30 stepeni

Dok se u našem regionu najčešće koristi stiropor, u nordijskim zemljama, poput Norveške, dominiraju sasvim druga rješenja – zasnovana na prirodnim materijalima i pametnoj konstrukciji.

Norveške kuće – toplina drveta i vrhunska izolacija

Norveška je poznata po svojim drvenim kućama, koje su stoljećima dio tamošnje tradicije. Drvo je bilo najdostupniji i najpraktičniji građevinski materijal, zahvaljujući bogatim šumskim resursima, ali i izuzetnim termoizolacijskim osobinama. U kombinaciji s modernim tehnikama obrade, pokazalo se kao izuzetno otporno i u ekstremno hladnim klimatskim uslovima.

Jedno od najčešće korištenih rješenja je ThermoWood fasadna obloga – posebno termički obrađeno drvo. Proces se zasniva na zagrijavanju drveta na 160–215°C uz pomoć vodene pare, čime se smanjuje sposobnost upijanja vlage, povećava stabilnost i sprječava truljenje, buđ i napadi insekata.

Prednosti ThermoWood-a

Otpornost na vlagu, mraz i sunčevu svjetlost – zadržava oblik i izgled desetljećima.

Izuzetna toplotna izolacija – ne provodi toplotu ni hladnoću, čime se smanjuje potrošnja energije.

Prirodna zaštita od buke – obloge pružaju i dodatnu zvučnu barijeru.

Ekološka održivost – drvo potječe iz certificiranih, održivo upravljanih šuma.

Materijal potječe iz finskih borovih šuma, a njegova popularnost proširila se cijelom Skandinavijom upravo zbog savršene kombinacije estetike i funkcionalnosti.

Estetika i „disanje“ kuće

Drvo kući daje topao, prirodan izgled i savršeno se uklapa u različite arhitektonske stilove – od modernih, minimalističkih kuća do tradicionalnih seoskih objekata. Uz to, riječ je o paropropusnom materijalu, što znači da omogućava vlagi da prirodno izlazi iz konstrukcije. Time se sprječava kondenzacija, smanjuje rizik od buđi i omogućava da kuća doslovno „diše“.

Zahvaljujući ovakvom pristupu, norveške kuće ostaju energetski efikasne, zdrave i estetski postojane čak i u najtežim klimatskim uslovima, prenosi Novi.

