Velika blokada Trumpu u facu: Dvije zemlje povukle kontra potez, NEĆE U ODBOR ZA MIR

Španski premijer Pedro Sančez izjavio je danas da Španija neće učestvovati u Odboru za mir za Gazu koji je predložio američki predsjednik Donald Tramp, ocjenjujući da je ta inicijativa “van okvira UN” i da ne uključuje Palestinsku nacionalnu upravu, piše espreso.

– O budućnosti Gaze moraju da odluče Palestinci, a dijalog o miru sa Izraelom mora da bude vođen kroz proces rješenja o dvije države – rekao je Sančez na neformalnom sastanku lidera EU u Briselu, koji je sazvan povodom situacije oko Grenlanda, prenio je španski RTVE.

Sančez je, takođe, poručio da Evropa želi svijet zasnovan na poštovanju međunarodnog prava, a ne na “prisili ili privatnim interesima”.

Španija je, kako je dodao, spremna na razgovore o jačanju bezbednosti u arktičkom regionu, ali evropski suverenitet nije predmet pregovora.

Samit EU juče je razmatrao Grenland i transatlantske odnose, a evropski lideri su izrazili jedinstvo u odbrani teritorijalnog integriteta Danske i poštovanju međunarodnog prava.

Evropska komisija planira povećane investicije u Grenland radi jačanja ekonomije i strateškog prisustva bloka u Arktiku.

Golob: Nejasnoće oko nadležnosti

Slovenački premijer Robert Golob izjavio je sinoć da je vlada Slovenije odbila poziv Sjedinjenih Američkih Država da se pridruži Odboru za mir zbog nejasnoća oko njegovih nadležnosti, kao i zbog toga što ne podržava rješenje o dvije države između Palestine i Izraela.

– Trenutno smo odbili. Zašto? Ne zato što ne želimo da Gaza prosperira u miru, apsolutno želimo to, već zato što postoji previše pitanja u vezi sa obimom rada Odbora za mir – rekao je Golob uoči održavanja samita Evropske unije u Briselu, prenosi “Juronjuz”.

Golob je istakao i da Slovenija ne želi da Odbor za mir zamjeni Ujedinjene nacije. On je dodao da su samo Ujedinjene nacije u stanju da “donesu dugoročno i trajno rješenje za Gazu, a to je rešenje po principu dvije države”.

– Nažalost, to ne vidimo u statutu Odbora za mir – naglasio je Golob, i dodao da bi Slovenija bila spremna da se priključi ako se ta situacija promjeni.

A od Rusije milijarda, ali iz zamrznute imovine

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov izjavio je danas da je tokom pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama Rusija izrazila spremnost da izdvoji milijardu dolara za Odbor za mir za Gazu, ali iz zamrznute ruske imovine. Prema njegovim riječima, preostala sredstva iz zamrznutih ruskih rezervi u SAD mogla bi da budu namjenjena obnovi nakon postizanja mira.

Ušakov je rekao da bi deo sredstava iz zamrznutih ruskih rezervi mogao da bude iskorišćen za obnovu teritorija pogođenih borbama nakon zaključenja mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, prenosi agencija RIA Novosti. On je dodao da će se razgovori o ovoj temi nastaviti u okviru bilateralne rusko-američke ekonomske radne grupe.

Tramp povukao poziv Kanadi za učešće

Tramp je izjavio da povlači poziv kanadskom premijeru Marku Karniju da se pridruži njegovoj inicijativi “Odbor mira” za Gazu.

“Poštovani premijeru Karni, molim vas, neka ovo pismo posluži kao znak da ‘Odbor za mir’ povlači svoj poziv upućen Vama u vezi sa pridruživanjem Kanade onome što ce biti najprestižniji Odbor lidera ikada sastavljen, u bilo kom trenutku. Hvala Vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju”, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Prema navodima, oko 35 zemalja izrazilo je interesovanje za učešće u odboru, dok Kanada do sada nije zvanično odgovorila na poziv.

On je dodao da je njegova inicijativa “Odbor za mir” otvorena za pristupanje dodatnih evropskih zemalja, navodeći da su Italija i Poljska izrazile interesovanje, ali da prethodno moraju da dobiju potrebna zakonodavna odobrenja.

Tramp je tom prilikom pohvalio Navrockog, podsetivši da ga je podržao na prošlogodišnjim predsedničkim izborima u Poljskoj.

Odgovarajući na pitanje novinara u predsedničkom avionu “Air Force One” da li bi inicijativi mogle da se pridruže i druge zemlje, poput Velike Britanije ili Francuske, Tramp je rekao da vjeruje da će postojati interes, ali da je u pojedinim slučajevima neophodno odobrenje parlamenata, piše “Gardijan”.

Zamena za UN

Američki predsjednik Donald Tramp je juče u Davosu održao ceremoniju potpisivanja takozvane inicijative Odbor za mir, za koju kaže da bi “mogla” da zamjeni UN, koje je kritikovao zbog “nedovoljne efikasnosti u okončanju ratova.

On je prošle sedmice najavio formiranje odbora u okviru druge faze američkog plana u 20 tačaka za ratom razoreni Pojas Gaze, pri čemu bi on sam obavljao funkciju predsedavajućeg tog tela.

Upitan da li bi i nakon isteka predsjedničkog mandata mogao da predsedava ovom telu, Tramp je rekao da još nije doneo odluku, navodi AP.

– Imam pravo da budem to ako to želim. Odlučit ću – naveo je Tramp, dodajući da je funkcija “u teoriji doživotna”, ali da nije siguran da li to želi.

