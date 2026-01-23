Naučnici sa Oxforda otkrili koji vitamin pouzdano štiti od gripa

Znanstvenici s univerziteta Surrey, Oxford i Reading proveli su do sada najveće istraživanje o utjecaju “sunčevog vitamina” na respiratorno zdravlje. Cilj je bio utvrditi može li vitamin D, koji je već poznat po svojoj ulozi u očuvanju zdravlja kostiju i mišića, pružiti zaštitu od virusnih i bakterijskih bolesti poput gripe, upale pluća i bronhitisa.

Ključni nalazi istraživanja

Analizom podataka utvrđena je direktna korelacija između razine vitamina u krvi i otpornosti organizma:

Povećan rizik: Osobe s teškim nedostatkom vitamina D (koncentracija ispod 15 nmol/L) imale su 33 posto veću vjerojatnost prijema u bolnicu zbog respiratornih infekcija u usporedbi s onima koji su imali optimalne razine (iznad 75 nmol/L).

Zaštitni efekt: Studija je pokazala da se za svakih 10 nmol/L povećanja vitamina D u krvi, stopa bolničkih prijema smanjuje za 4 posto.

Antivirusna svojstva i preporuke

Iako je primarna funkcija vitamina D regulacija kalcija i fosfata, stručnjaci ističu njegova antivirusna i antibakterijska svojstva. Abi Bournot, vodeća autorica studije sa Univerziteta u Surreyju, naglasila je važnost suplementacije, posebno tijekom jeseni i zime.

“Vitamin D vitalan je za našu fizičku dobrobit. Osim što održava kosti i mišiće zdravima, njegova antivirusna svojstva pomažu u smanjenju rizika od respiratornih infekcija koje mogu dovesti do hospitalizacije,” izjavila je Bournot.

Britanski NHS (Nacionalna zdravstvena služba) preporučuje dnevni unos od 10 mikrograma vitamina D tijekom hladnijih mjeseci kada je izloženost suncu ograničena. Vitamin se prirodno može naći u masnoj ribi, crvenom mesu, žumanjcima i obogaćenim žitaricama, no mnogi ljudi i dalje ne unose dovoljne količine.

Ranjive skupine

Istraživanje, objavljeno u American Journal of Clinical Nutrition, posebno upozorava na sredovječne i starije osobe koje su podložnije komplikacijama respiratornih infekcija. Također, zajednice etničkih manjina u Velikoj Britaniji identificirane su kao skupina s većim rizikom od nedostatka ovog vitamina.

Ovi podaci pružaju čvrstu naučnu podlogu teoriji da jednostavna intervencija, poput suplementacije vitaminom D, može igrati ključnu ulogu u rasterećenju zdravstvenog sustava tijekom sezone gripe.

