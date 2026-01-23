Izdato crveno upozorenje za više područja u BiH zbog obilnih padavina u nedjelju

To se odnosi na period od šest sati ujutru 25. januara do tri sata 26. januara ove godine. Očekivana količina padavina je uglavnom od 40 do 80 litara po metru kvadratnom, navodi Federalna uprava civilne zaštite.

“Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snabdijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode”, saopćeno je.

Federalni hidrometeorološki zavod navodi da se u nedjelju očekuje 10 do 30 litara kiše po metru kvadratnom u ostalim područjima.

Očekuje se vjetar umjerene jačine, sa jakim udarima, južnog i jugoistočnog smjera.

U ponedjeljak se očekuje slaba kiša i snijeg na planinama. U drugom dijelu dana će vjetar promijeniti smjera na sjever i sjeverozapad.

Bh. meteo navodi više suhog vremena od 26. i 27. januara te će od tada biti uglavnom suho vrijeme uz povremeno sunčane periode koji su mogući u većini mjesta, prenosi Klix.

Facebook komentari