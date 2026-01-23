Zašto muškarci brzo nakon raskida ožene novu partnericu?

Većina nas odrasta vjerujući da je dovoljno pronaći srodnu dušu i da ćemo se skrasiti. Međutim, predanost rijetko ovisi samo o ljubavi. Tajming je izuzetno važan. Ljudi trebaju doći do tačke “psihološke spremnosti” prije nego što se vjenčaju i zasnuju porodicu. Ovo je za magazin SELF navela bračna terapeutkinja Nari Jeter.

Biti spreman za nešto dugoročno izgleda drugačije za muškarce i žene, velikim dijelom zbog rodnih normi koje nam nameće društvo.

“Muškarce su kroz historiju učeni da daju prioritet svojim karijerama. Oni smatraju da su postali odrasli ljudi tek kada su u stanju osigurati i stvoriti stabilan, siguran život za sebe i svoje porodice”, navela je za SELF psihologinja Molly Burretts.

S druge strane, žene osjećaju pritisak da daju prioritet braku, zbog biološkog sata, kao i očekivanja društva da prije svega budu supruge i majke. Uprkos činjenici da se ovo mijenja – broj žena koje zarađuju isto ili više od svojih muževa utrostručio se u posljednjih 50 godina, ovo očekivanje i dalje postoji.

“Teorija taksija” olakšava razumijevanje zašto muškarac može tvrditi da ne vidi budućnost s jednom osobom, samo da bi brzo napravio taj sljedeći korak s drugom.

Bez obzira na to da li analizirate vlastitu prošlu vezu ili pomažete prijateljici da preboli raskid, može biti primamljivo pripisati kratkotrajnu vezu ili propuštenu priliku nekoj teoriji. Ono što se

čini kao čvrst dokaz “teorije taksija” vjerovatnije je rezultat drugih faktora koji se dešavaju u pozadini. Evo nekoliko razloga zašto bi se moglo činiti da je riječ “teoriji taksija” iako to nije:

Bolje se slažu s novom partnericom

“Može djelovati da je neko iznenada postao emocionalno dostupan, ali druga mogućnost koju treba razmotriti je da je možda njihova partnerica kompatibilnija”, kaže Jeter, bilo u smislu vrijednosti, stila komunikacije ili načina života.

Lakše je prihvatiti raskid uz univerzalno “pravilo”

“Kada je raskid teško prihvatiti ili razlog za njega nije jasan, uobičajeni mehanizam suočavanja je oslanjanje na pojednostavljena objašnjenja poput ‘teorije taksija’ kako bi se shvatilo nešto tako iznenađujuće i komplikovano”, navodi Burrets.

Nova partnerica predstavlja novo životno poglavlje

“Iako se prošlih veza možemo sjećati s ljubavlju, nove veze donose nove prilike i manje neriješenih, dugotrajnih problema”, objašnjava Jeter, što može zvučati privlačno za svakoga ko želi ići naprijed.

Slomljeno srce može ljudima pokazati šta su propustili

Ironično, raskid veze može biti upravo ono što nekoga potiče na razmišljanje, rast i pripremu za dugoročnu vezu. Do trenutka kada uđu u novu vezu, može se činiti kao da su iznenada krenuli dalje, ali u stvarnosti, njihova promjena mišljenja rezultat je pažljive samorefleksije, prenosi Klix.

