Novčana kiša: Rođenima u ova 3 znaka će se posrećiti u četvrtak, 22. januara, konačno mogu da se opuste

Tri horoskopska znaka privlače veliki finansijski uspjeh…

Tri horoskopska znaka privlače veliki finansijski uspeh 22. januara 2026. godine, kada konjunkcija Merkura i Plutona donosi finansijsku svijest koja prevazilazi same brojke.

Merkur u konjunkciji sa Plutonom pokazuje gde se novac stiče, gubi, skriva ili kontroliše. Ovaj aspekt pogoduje pregovorima, kao i dugoročnom planiranju. Pluton pojačava sve što dodirne Merkur, pa se misli u četvrtak okreću ka moći i odnosima kontrole, i iznenada počinjemo da razmišljamo o dinamici uticaja.

Četvrtak je dan za prepoznavanje odakle zaista dolaze uticaj i resursi — i za delovanje u skladu s tim. Vrata bogatstva se otvaraju kroz uvid, pravi tajming i odlučne finansijske poteze koji mijenjaju pravila igre za ove astrološke znakove. Budite pametni. Ovo je velika prilika.

Bik

22. januar vam donosi finansijsko otkrovenje koje menja način na koji pristupate sigurnosti. Uviđate gde je vaš novac bio vezan za navike ili obaveze koje vam više ne koriste i sada ste spremni da napravite ozbiljne promjene.

Merkur u konjunkciji sa Plutonom pomaže vam da restrukturišete i svoj život i način na koji doživljavate finansijska pitanja. To može uključivati ugovor, isplatu ili neku vrstu finansijskog aranžmana koji konačno radi u vašu korist. Privlačenje bogatstva počinje povratkom kontrole, a to vam je prirodno. Kada prilagodite uslove, novac počinje da pristiže.

Lav

Zahvaljujući izuzetno jakim komunikacionim veštinama tokom ovog Merkurovog tranzita, u stanju ste da utičete na ishod nečega što može biti veoma isplativo. Dana 22. januara, razgovor sa osobom koja ima veze s novcem postavlja vas u jaču finansijsku poziciju nego ranije. Merkur u konjunkciji sa Plutonom podržava ubedljivo razmišljanje i samouvjerene pregovore.

Ovo je trenutak kada shvatate šta donosite za sto, ali i šta više niste spremni da prihvatite. Zahtevate da budete cenjeni — i to daje rezultate. Kada tražite ono što vredite, finansijske prilike odgovaraju istom merom.

Djevica

22. januar skreće vašu pažnju na detalje koji su zaista važni, Djevice. Jedan finansijski obrazac postaje očigledan u četvrtak i, čim ga uočite, tačno znate šta treba promeniti. Merkur u konjunkciji sa Plutonom ide u prilog vašem analitičkom pristupu, i upravo vas on vodi ka finansijskom uspjehu, piše naj žena.

Moguće je da tog dana otkrijete pametniji način da rasporedite svoje vrijeme i energiju. Dosljednost je ključna tokom ovog tranzita. Privlačenje bogatstva dolazi iz poznavanja terena i preciznog upravljanja troškovima. Jedan pametan potez pokreće lančanu reakciju koja dugoročno poboljšava vašu finansijsku stabilnost, prenosi Your Tango.

