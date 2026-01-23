Svijet

HOROR U BELGIJI: Šest osoba izbodeno nožem tokom prokurdskog skupa, četiri osobe uhapšene

4.8K  
Objavljeno prije 38 minuta

Najmanje šest osoba povrijeđeno je u Antverpenu tokom održavanja prokurdskog skupa, saopštio je portparol lokalne policije Vouter Brujns. Prema njegovim riječima, dvije povrijeđene osobe nalaze se u životnoj opasnosti.

Policija je uspjela da privede četiri osumnjičena koji su se, prema prvim saznanjima, pomiješali sa učesnicima skupa – rekao je Brujns, dodajući da su u toku opsežna istraga i uviđaj, prenosi Flamanska radio-televizija (VRT).Građanima je upućen apel da napuste područje i ne zadržavaju se na licu mjesta,piše Avaz

Kurdska organizacija Navbel ocijenila je da je riječ o “teroristički motivisanom napadu na kurdsku zajednicu u Antverpenu”, koji se dogodio neposredno nakon protesta protiv, kako navode, džihadističkih napada na Kurde na sjeveru Sirije.

Portparol organizacije Orhan Kilič rekao je da je napad “sličan napadima džihadista koji ciljano napadaju civile na ulicama, božićnim bazarima i drugim javnim mjestima”.

Kurdske snage u sjeveroistočnoj Siriji (SDF) tokom ovog mjeseca izgubile su znatan dio teritorije koju su kontrolisale proteklih deset godina, a koju su osvojile u borbi protiv Islamske države.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh