HOROR U BELGIJI: Šest osoba izbodeno nožem tokom prokurdskog skupa, četiri osobe uhapšene

Policija je uspjela da privede četiri osumnjičena koji su se, prema prvim saznanjima, pomiješali sa učesnicima skupa – rekao je Brujns, dodajući da su u toku opsežna istraga i uviđaj, prenosi Flamanska radio-televizija (VRT).Građanima je upućen apel da napuste područje i ne zadržavaju se na licu mjesta,piše Avaz

Kurdska organizacija Navbel ocijenila je da je riječ o “teroristički motivisanom napadu na kurdsku zajednicu u Antverpenu”, koji se dogodio neposredno nakon protesta protiv, kako navode, džihadističkih napada na Kurde na sjeveru Sirije.

Portparol organizacije Orhan Kilič rekao je da je napad “sličan napadima džihadista koji ciljano napadaju civile na ulicama, božićnim bazarima i drugim javnim mjestima”.

Kurdske snage u sjeveroistočnoj Siriji (SDF) tokom ovog mjeseca izgubile su znatan dio teritorije koju su kontrolisale proteklih deset godina, a koju su osvojile u borbi protiv Islamske države.

Facebook komentari