Ova zračna luka, smještena u blizini turske granice , godinama je služila ruskim snagama kao baza za operacije u toj regiji. Situacija na terenu se mijenja nakon ulaska sirijskih vladinih snaga u područja koja su prethodno bila pod kontrolom kurdskog saveza Sirijskih demokratskih snaga (SDF).

Prema izvoru koji citira ruski list Kommersant, pitanje povlačenja ruskih trupa bit će otvoreno kada pokrajina Hasaka formalno dođe pod punu kontrolu središnjih vlasti u Damasku.

„Čini mi se da će se od Rusa tražiti da potpuno napuste Al Qamishli . Sada ovdje nemaju što raditi“, rekao je izvor tih novina, komentirajući mogući razvoj događaja na sjeveru Sirije .

To je dio strategije sirijskog predsjednika Ahmeda al-Share da cijeli teritorij Sirije stavi pod kontrolu sirijskih sigurnosnih snaga.

integraciji njihovih institucija i sigurnosnih struktura. Kao dio tog sporazuma precizirano je da sirijske trupe neće ulaziti u kurdska sela. Također je dogovoreno da, u skladu s uvjetima sporazuma, u kurdskim selima neće biti prisutnosti drugih oružanih formacija, osim lokalnih sigurnosnih jedinica formiranih od stanovnika tih područja.

Na taj način, lokalne strukture bit će zadužene za održavanje reda i sigurnosti, dok bi prisutnost stranih i središnjih vojnih snaga u tim selima trebala biti isključena.

Facebook komentari