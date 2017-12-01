Astrolozi upozoravaju: Ovo su “najopasniji” datumi u februaru

U tom mjesecu izdvajaju se četiri datuma koja se u astrološkim analizama navode kao zahtjevnija. Ideja nije stvarati strah, već prepoznati trenutke u kojima su nesporazumi, pogrešne procjene i konflikti vjerovatniji – kako bi se na vrijeme spustila očekivanja i pojačao oprez.

1. februar 2026. – Mars i Pluton u Vodenjaku

Početak mjeseca nosi zaostatak intenzivne konjunkcije Marsa i Plutona. Ova kombinacija pojačava impulzivnost, borbu za kontrolu i netrpeljivost, zbog čega se i sitne primjedbe mogu doživjeti kao napad. Posebno su osjetljive situacije na poslu i u porodici, tamo gdje već postoje neriješene tenzije.

Preporuka je izbjegavati nepotrebne rasprave, ne testirati granice autoriteta i višak energije usmjeriti na fizičku aktivnost, ali bez pretjerivanja.

17. februar 2026. – prstenasta pomrčina Sunca

Pomrčine se tradicionalno povezuju s preokretima i osjećajem gubitka kontrole. Ova pomrčina može donijeti pad energije, neplanirane promjene i povratak starih tema, posebno kroz posao, zdravlje i porodične odnose. Nije povoljan trenutak za velike odluke, početke važnih projekata ili ozbiljne sukobe, jer postoji veća vjerovatnoća da se ne vidi cijela slika.

Dan je pogodniji za zatvaranje starih priča i rasterećenje, uz dodatnu dozu opreza.

20. februar 2026. – konjunkcija Saturna i Neptuna

Rijedak susret Saturna i Neptuna na početku Ovna otvara teme realnosti i iluzija. U ovom periodu mogu se pojaviti razočaranja, osjećaj zbunjenosti ili spoznaja da neki planovi nemaju čvrste temelje. Ključna preporuka je ne donositi odluke iz panike, već provjeravati činjenice, filtrirati obećanja i realno sagledati situaciju. Ovo je dobar trenutak za analizu, korekcije i tiho „čišćenje“ planova od onoga što ne funkcioniše.

26. februar 2026. – početak retrogradnog Merkura

Kraj mjeseca obilježava početak retrogradnog Merkura, perioda poznatog po komunikacijskim problemima, kašnjenjima i greškama u dogovorima i dokumentima. Savjetuje se dodatna provjera informacija, izbjegavanje brzih odluka, potpisivanja važnih papira i većih kupovina, naročito elektronike.

S druge strane, ovo je povoljan trenutak za reviziju, ispravke i dovršavanje započetog.

Kako se postaviti u ovim danima

Najvažnije je usporiti prije reakcije, čuvati energiju i izbjegavati nepotrebne konflikte. Pažnja prema tijelu, novcu i komunikaciji može spriječiti većinu problema.

Ovi datumi ne znače da se “mora dogoditi loše”, već podsjećaju da mirniji tempo, jasne granice i promišljene odluke mogu napraviti veliku razliku.

