“Uštedite 1 cent”: Popularna metoda štednje u Njemačkoj koja donosi velike rezultate

Objavljeno prije 1 sat

Mnogi ljudi smatraju da je štednja lakša kada se slijedi određena metoda. Jedan od popularnih pristupa posljednjih godina je izazov “uštedite 1 cent”, koji pokazuje da i najmanji iznosi, ako se redovno odvajaju, mogu prerasti u značajnu sumu novca.

Princip izazova je jednostavan: tokom 365 dana u godini, prvog dana odvajate samo jedan cent, drugog dana dva centa, trećeg tri centa i tako dalje. Na kraju godine, zahvaljujući postepenom povećanju, uštedjet ćete ukupno 667,95 eura (oko 1.308 KM).

Ova metoda je idealna za sve koji žele štedjeti polako i uz minimalan napor. Početak je jednostavan, motivirajući i omogućava postepeno razvijanje discipline. Posebno je važno unaprijed planirati veće iznose u posljednjim mjesecima izazova, kako bi štednja bila održiva.

Ako dnevno odvajanje nije praktično, moguće je prilagoditi štednju i na sedmičnoj bazi. Čak i pauza zbog neočekivanih troškova ne znači odustajanje, dovoljno je nastaviti čim to financije dopuste, piše Fenix-magazin.

Osim izazova “uštedite 1 cent”, popularne metode štednje uključuju i zaokruživanje kupovina na najbliži euro ili marku, gdje se razlika automatski prebacuje na štedni račun, što je praktično za one koji žele štedjeti “bez razmišljanja”.

Ovaj izazov pokazuje da i male promjene u svakodnevnim navikama mogu dugoročno donijeti velike rezultate.


