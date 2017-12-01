Muči vas salo na stomaku i nadutost? Izbjegavajte tri vrste hrane

Mnogi posežu za praktičnim ili “ukusnim” opcijama ne razmišljajući o tome kako mogu utjecati na probavu ili liniju. Ono što na prvu djeluje bezazleno može dovesti do nadutosti, zadržavanja vode i tvrdokorne masnoće na trbuhu. Nutricionistica Meena Bulaji otkrila je koje namirnice za doručak mogu sabotirati mršavljenje te uzrokovati nadutost i salo na trbuhu, piše Index.hr.

Zaslađene žitarice

Zaslađene žitarice čest su izbor u mnogim kućanstvima, posebno kad nedostaje vremena. Iako nude brz nalet energije, najčešće su napravljene od rafiniranih žitarica i sadrže velike količine dodanog šećera, što može naglo povisiti razinu šećera i inzulina u krvi, a kasnije dovesti do pada energije i nadutosti.

Bulaji upozorava da takve “šarene i slatke žitarice nisu prijatelj probavi te preporučuje opcije bogate vlaknima poput zobenih pahuljica ili integralnog müslija, koji energiju otpuštaju postupno”, piše SheFinds.

Prerađeno meso

Slanina, kobasice i slični proizvodi često se povezuju s “konkretnim” doručkom, no imaju i skrivene nedostatke.

Prerađeno meso obično je bogato zasićenim mastima, natrijem i kemijskim dodacima, što može potaknuti upale i zadržavanje vode u tijelu te izazvati osjećaj nadutosti. Bulaji tvrdi da su takve namirnice čest, ali problematičan izbor te savjetuje zamjenu nemasnijim izvorima proteina poput jaja, puretine ili biljnih alternativa.

Zaslađeni jogurti

Jogurt se često promovira kao zdrav doručak, no to vrijedi samo ako se pravilno odabere. Mnogi zaslađeni jogurti sadrže velike količine dodanog šećera i umjetne arome, koje mogu poništiti njegove prirodne prednosti.

Previše šećera može dovesti do nadutosti, skokova šećera u krvi i nakupljanja masnoće u području trbuha. Bulaji preporučuje obični jogurt koji se može zasladiti svježim voćem, malo meda ili prstohvatom cimeta.

Dakle, jutarnji izbori imaju velik utjecaj na to kako se osjećamo i kako tijelo reagira tijekom dana. Izbjegavanje zaslađenih žitarica, prerađenog mesa i aromatiziranih jogurta može pomoći u smanjenju nadutosti i masnoće na trbuhu. Fokus na cjelovite žitarice, nemasne proteine i obični jogurt sa svježim voćem doprinosi boljoj probavi i stabilnijoj energiji tijekom dana.

