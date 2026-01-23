Velika američka flota kreće se prema Iranu

Trump je o situaciji govorio novinarima tokom leta predsjedničkim avionom Air Force One, vraćajući se sa Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Tom prilikom potvrdio je da je donesena odluka o raspoređivanju značajnih vojnih kapaciteta u region.

U narednim danima na Bliski istok trebalo bi da stigne američka borbena grupa predvođena nosačem aviona, zajedno sa pratećim snagama.

„Imamo mnogo brodova koji se kreću u tom pravcu, za svaki slučaj. Velika flota ide prema Iranu i vidjećemo kako će se situacija razvijati. Riječ je o snažnoj vojnoj sili“, rekao je Trump.

Ipak, predsjednik SAD-a je naglasio da priželjkuje smirivanje situacije.

„Radije bih da se ništa ne dogodi, ali veoma pažljivo pratimo šta rade“, dodao je Trump, osvrćući se na tvrdnje iranskih vlasti da su odustale od planiranih pogubljenja demonstranata nakon prošlosedmičnih protesta.

Posljednjih sedmica Trump je u više navrata prijetio mogućom intervencijom u Iranu. Međutim, kako su protesti u toj zemlji oslabili, tako je i njegova retorika postala blaža, dok je dio fokusa preusmjerio na druge teme, uključujući pitanja vezana za Grenland,pišu Vijesti

U intervjuu za CNBC, koji je dao tokom boravka u Davosu, Trump je jasno definisao granicu koja bi mogla dovesti do vojne akcije.

Istakao je da se nada kako novi napadi neće biti potrebni, ali je poručio da bi Sjedinjene Američke Države reagovale ukoliko Iran ponovo aktivira svoj nuklearni program.

