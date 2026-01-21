Netanyahu prihvatio poziv da se pridruži Trumpovom Odboru za mir

…inicijativi čiji je početni cilj okončanje sukoba u Gazi, ali koja bi se potom mogla proširiti na rješavanje sukoba na drugim mjestima, objavio je Netanyahuov ured na X.

U odboru je bila i Turska, regionalni rival.

Odbor za mir, na čelu s Trumpom, izvorno je zamišljen kao mala skupina svjetskih čelnika koji nadgledaju plan primirja u Gazi. Ambicije Trumpove administracije narasle su u širi koncept, a Trump je uputio pozive desecima zemalja i nagovijestio da će uskoro posredovati u globalnim sukobima, poput pseudo-Vijeća sigurnosti UN-a.

Više detalja očekuje se u četvrtak na sastanku Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu u Švicarskoj.

Povelja odbora još nije javno objavljena, ali nacrt koji je dobio na uvid Associated Press ukazuje na to da će velik dio moći biti koncentriran u rukama samog Trumpa. Doprinos od milijardu dolara osigurava stalno članstvo, navodi se u nacrtu.

Do sada je najmanje osam zemalja – Izrael, Ujedinjeni Arapski Emirati, Maroko, Vijetnam, Kazahstan, Mađarska, Argentina i Bjelorusija – pristalo sudjelovati.

Trumpova pozivna pisma poslana su i paragvajskom čelniku Santiagu Peñi, kanadskom premijeru Marku Carneyju, egipatskom predsjedniku Abdel-Fattahu el-Sissiju i turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. Osim toga, Rusija, Izrael, Indija, Slovenija, Tajland i izvršna vlast Europske unije izjavili su da su primili pozive.

Kremlj sada “proučava detalje” i tražit će razjašnjenje “svih nijansi” u kontaktima sa SAD-om, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Trump je u ponedjeljak navečer potvrdio da je ruski predsjednik Vladimir Putin pozvan.

Nije odmah bilo jasno koliko će ili koji će drugi čelnici dobiti pozivnice.

Članovi izvršnog odbora su američki državni tajnik Marco Rubio, Trumpov izaslanik Steve Witkoff, Trumpov zet Jared Kushner, bivši britanski premijer Tony Blair, izvršni direktor tvrtke Apollo Global Management Marc Rowan, predsjednik Svjetske banke Ajay Banga i Trumpov zamjenik savjetnika za nacionalnu sigurnost Robert Gabriel.

Bijela kuća je također objavila članove još jednog odbora, Izvršnog odbora Gaze, koji će, prema primirju, biti zadužen za provedbu teške druge faze sporazuma. To uključuje raspoređivanje međunarodnih sigurnosnih snaga, razoružanje Hamasa i obnovu ratom razorenog teritorija.

Nickolay Mladenov, bivši bugarski političar i izaslanik UN-a za Bliski istok, bit će predstavnik izvršnog odbora Gaze i nadzirat će svakodnevna pitanja. Dodatni članovi uključuju: Witkoffa, Kushnera, Blaira, Rowana, turskog ministra vanjskih poslova Hakana Fidana; katarskog diplomata Alija Al-Thawadija; Hassana Rashada, ravnatelja egipatske Opće obavještajne agencije; ministra Emirata Reema Al-Hashimyja; izraelskog poslovnog čovjeka Yakira Gabaya; i Sigrid Kaag, bivšu nizozemsku zamjenicu premijera i stručnjakinju za Bliski istok.

Odbor će također nadzirati novoimenovani odbor palestinskih tehnokrata koji će voditi svakodnevne poslove Gaze.

