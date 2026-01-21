Ostavio upute: “Ako mi se nešto desi, bićete zbrisani sa lica zemlje”

„Pa, ​​ne bi to trebali učiniti, ali dao sam im do znanja. Što god se dogodi, dići ćemo u zrak cijelu zemlju , cijela će zemlja biti dignuta u zrak. Ali imam vrlo stroge upute. Što god se dogodi, zbrisat će ih s lica ove zemlje “, rekao je Trump za News Nation , prema The Hillu .

Trump je prethodno rekao da je ostavio upute SAD-u da uništi Iran ako ga ta zemlja ubije.

„Nisu to učinili i bilo bi strašno za njih da to učine. Ne zbog mene, ako to učine, bili bi zbrisani. To bi bio kraj. Ostavio sam upute, ako to učine, bit će zbrisani, neće ostati ništa . I ne bi trebali biti u mogućnosti to učiniti“, istaknuo je Trump.

Upozorio je da je napad na Iran na dnevnom redu nakon protuvladinih prosvjeda, u kojima je u sukobima s iranskim sigurnosnim snagama ubijeno više od 3300 ljudi.

"He avisado a Irán, si hacen algo, les explotaré todo su pais por los aires, tengo instrucciones muy claras, les borraré ese pais de la faz de la tierra". Donald "premio FIFA a la paz" Trump sigue amenazando con destruir países, hoy aseguró que exterminará a Irán si se le ocurre… pic.twitter.com/tLF9k25MZb — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) January 21, 2026

Podsjetimo, iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei optužio je SAD za zavjeru protiv iranske vlade i podršku prosvjedima, navodeći da SAD pokušavaju “progutati Iran”.

„Ne namjeravamo voditi zemlju prema ratu. Međutim, nećemo samo tako pustiti kriminalce u zemlju. Međunarodni kriminalci su gori od domaćih kriminalaca! Nećemo ih pustiti ni unutra“, napisao je ranije Hamnei u jednoj od nekoliko objava na društvenoj platformi X.

