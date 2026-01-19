“Doći ćemo do istine” VIDEO

Sanchez i premijer Andaluzije, Juanma Moreno , naglasili su jedinstvo i koordinaciju između institucija.

„Danas je dan neizmjerne boli. Svaka tragedija zahtijeva dvije stvari: jedinstvo u boli i jedinstvo u odgovoru. Država je djelovala jedinstveno, koordinirano i odano“, rekao je Sanchez .

📺TV EN DIRECTO | Sánchez: "Desde el mismo momento desde que se produjo la tragedia, el Estado ha actuado unido, coordinado y con lealtad" https://t.co/eWG81PiP3s pic.twitter.com/wMBdHOaTMT — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

U tom kontekstu obećao je da će se uzroci razjasniti.

„Svi se pitamo kako je to bilo moguće, što se dogodilo. Vrijeme i rad tehničkih stručnjaka dat će nam odgovor. Doći ćemo do istine i, kada budemo imali odgovor, priopćit ćemo ga građanima s potpunom transparentnošću. Žrtvama mogu jamčiti da ćemo ih štititi i pružati im pomoć koliko god bude potrebno.“

Španjolski premijer pozvao je građane da se oslanjaju isključivo na službene izvore informacija, upozoravajući da dezinformacije dodatno šire tjeskobu i bol.

Andaluzijski predsjednik Juanma Moreno rekao je da su regionalne vlasti preopterećene katastrofom .

Moreno je , neposredno prije obraćanja španjolskog premijera, rekao da se radi o “neviđenoj katastrofi” koja je “jednostavno premašila naše mogućnosti kao lokalne uprave”.

Zato je naglasio važnost koordinacije s općinskim, pokrajinskim i državnim vlastima “s jednom svrhom i jednim ciljem, a to je doći do pogođenih i pomoći im”.

Dodao je da je to bio “strašno tužan i bolan događaj” koji će, kako je rekao, “sigurno zauvijek ostaviti trag ovdje u Andaluziji”.

Prema medijima, španjolski kralj Filip VI. i kraljica Letizia posjetit će Córdobu u utorak.

Španjolska civilna garda otvorila je urede za prikupljanje uzoraka DNK kako bi ubrzala identifikaciju žrtava u Madridu, Sevilli, Córdobi, Huelvi i Malagi.

Najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 100 je ozlijeđeno u iskakanju brzog vlaka iz tračnica koje se dogodilo u nedjelju poslijepodne.

U bolnicama se još uvijek nalazi 43 ozlijeđenih, od kojih je 12 na odjelima intenzivne njege, uključujući 11 odraslih i jedno dijete.

