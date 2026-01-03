Iran upozorava demonstrante koji su se pridružili “neredima” da se predaju

Ali vlada se također obavezala da će se uhvatiti u koštac s ekonomskim poteškoćama koje su izazvale demonstracije, koje su dočekane represijom za koju grupe za ljudska prava kažu da je odnijela hiljade mrtvih.

Protesti su predstavljali najveći izazov za iransko rukovodstvo u posljednjih nekoliko godina, a puni obim nasilja tek treba da se pojavi usred nestanka interneta.

Šef nacionalne policije Ahmad-Reza Radan u ponedjeljak je pozvao mlade ljude “prevarene” da se pridruže “neredima” da se predaju i dobiju blažu kaznu.

Oni “koji su se nesvjesno uključili u nerede smatraju se prevarenim pojedincima, a ne neprijateljskim vojnicima” i “bit će tretirani s popustljivošću”, rekao je za državnu televiziju.

Zvaničnici su rekli da su demonstracije bile mirne prije nego što su se pretvorile u haos koji su podstakli iranski zakleti neprijatelji Sjedinjene Američke Države i Izrael u nastojanju da destabilizuju naciju.

Šefovi izvršne, zakonodavne i sudske vlasti zemlje u ponedjeljak su se obavezali da će raditi “danonoćno” na “rješavanju problema s egzistencijom i ekonomijom”, prema zajedničkom saopštenju koje je objavila državna televizija.

Ali oni bi također “odlučno kaznili” podstrekače “terorističkih incidenata”, navodi se u izjavi predsjednika Masouda Pezeshkiana, predsjednika parlamenta Mohammada Baghera Ghalibafa i šefa pravosuđa Gholamhosseina Mohsenija Ejeija.

Raste zabrinutost zbog mogućnosti da će vlasti upotrijebiti smrtnu kaznu protiv demonstranata,pišu Vijesti

Ujedinjene nacije su u ponedjeljak upozorile da zemlja koristi pogubljenja kao “sredstvo za zastrašivanje”.

